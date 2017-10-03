|
Президент Грузии собрал урожай белорусской картошки
04.10.2017 08:56 — Новости Культуры | Tut.by
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поделился в
«Желаю всем урожайной осени! Используя белорусский посевной картофель, мы получили в отведенные сроки огромный урожай: из одного мешка картофеля — шесть. Спасибо друзьям!», — сказано в подписи к фотографиям.
Как сообщают
Картофель, который высаживает на своем участке президент Грузии, он получил от президента Беларуси Александра Лукашенко. Правда, в предыдущие годы он был
«Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посеял. Я ее вырастил. Но не такую хорошую, как у президента», — сказал Маргвелашвили. Он отметил, что видел потом фотографии, где у президента Лукашенко большие мешки картошки и сама картошка тоже большая. «У меня так хорошо не вышло, но я занимаюсь сельским хозяйством», — заключил грузинский президент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Желаю всем урожайной осени! Используя белорусский посевной картофель, мы получили в отведенные сроки огромный урожай: из одного мешка картофеля - шесть. Спасибо...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии