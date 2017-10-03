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Президент Грузии собрал урожай белорусской картошки

04.10.2017 08:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поделился в Facebook фотоотчетом уборки картофеля на своем приусадебном участке.


Фото: Facebook / Giorgi Margvelashvili

«Желаю всем урожайной осени! Используя белорусский посевной картофель, мы получили в отведенные сроки огромный урожай: из одного мешка картофеля — шесть. Спасибо друзьям!», — сказано в подписи к фотографиям.


Как сообщают грузинские СМИ, дом Георгия Маргвелашвили находится в получасе езды от Тбилиси, в Душетском районе, это регион Мцхета-Мтианети. Известно, что Георгий Маргвелашвили вместе с супругой Макой Чичуа увлекаются сельским хозяйством и сами возделывают сад и огород.





Картофель, который высаживает на своем участке президент Грузии, он получил от президента Беларуси Александра Лукашенко. Правда, в предыдущие годы он был расстроен урожаем. В феврале в эфире белорусского телевидения президент Грузии рассказал, что увлекается сельским хозяйством и кое-что выращивает в своем огороде.

«Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посеял. Я ее вырастил. Но не такую хорошую, как у президента», — сказал Маргвелашвили. Он отметил, что видел потом фотографии, где у президента Лукашенко большие мешки картошки и сама картошка тоже большая. «У меня так хорошо не вышло, но я занимаюсь сельским хозяйством», — заключил грузинский президент.

 
 
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