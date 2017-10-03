Грабители потратили миллион долларов на тоннель к банку. Их задержали, когда почти все было готово

В Сан-Паулу задержаны 16 подозреваемых, которые собирались ограбить Банк Бразилии. Чтобы добраться до хранилища банка, преступники прокопали тоннель длиной 600 метров.

Polícia fala sobre operação que descobriu túnel até banco a jornalistas: https://t.co/9KzJaShyfA pic.twitter.com/yQGpVT9EBA — GloboNews (@GloboNews) 3 октября 2017 г.

Кроме того, мужчины укрепили тоннель металлическими стойками и провели в него электричество. Телеканал Globo сообщает, что на подготовительные работы они потратили около 4 миллионов бразильских реалов (примерно 1,3 миллиона долларов).

Quadrilha cava túnel de 600 metros para roubar cofre do Banco do Brasil; veja fotos https://t.co/n1shM2B61k pic.twitter.com/BoLV1dUiTW — Estadão (@Estadao) 3 октября 2017 г.

По данным полиции, подготовку к ограблению преступники планировали завершить к среде, 4 октября. Их задержали в результате операции, проведенной в понедельник.



Фото: Sao Deic/Policia Civil

Polícia de São Paulo encontra túnel que levaria a um cofre do Banco do Brasil; 16 pessoas foram presas: https://t.co/GvFPofg3Et pic.twitter.com/QTNEz72iDi — GloboNews (@GloboNews) 3 октября 2017 г.

Государственный Банк Бразилии — крупнейший и старейший в стране. Грабители собирались вынести из него 1 миллиард реалов (более 300 миллионов долларов). В случае успеха это ограбление стало бы крупнейшим в истории Бразилии.