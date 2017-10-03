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Грабители потратили миллион долларов на тоннель к банку. Их задержали, когда почти все было готово
04.10.2017 10:21 — Новости Культуры | Tut.by
В Сан-Паулу задержаны 16 подозреваемых, которые собирались ограбить Банк Бразилии. Чтобы добраться до хранилища банка, преступники прокопали тоннель длиной 600 метров.
Кроме того, мужчины укрепили тоннель металлическими стойками и провели в него электричество. Телеканал Globo сообщает, что на подготовительные работы они потратили около 4 миллионов бразильских реалов (примерно 1,3 миллиона долларов).
По данным полиции, подготовку к ограблению преступники планировали завершить к среде, 4 октября. Их задержали в результате операции, проведенной в понедельник.
Государственный Банк Бразилии — крупнейший и старейший в стране. Грабители собирались вынести из него 1 миллиард реалов (более 300 миллионов долларов). В случае успеха это ограбление стало бы крупнейшим в истории Бразилии.
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В Сан-Паулу задержаны 16 подозреваемых. Местные СМИ публикуют фото тоннеля.
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