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Грабители потратили миллион долларов на тоннель к банку. Их задержали, когда почти все было готово

04.10.2017 10:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Сан-Паулу задержаны 16 подозреваемых, которые собирались ограбить Банк Бразилии. Чтобы добраться до хранилища банка, преступники прокопали тоннель длиной 600 метров.

Кроме того, мужчины укрепили тоннель металлическими стойками и провели в него электричество. Телеканал Globo сообщает, что на подготовительные работы они потратили около 4 миллионов бразильских реалов (примерно 1,3 миллиона долларов).

По данным полиции, подготовку к ограблению преступники планировали завершить к среде, 4 октября. Их задержали в результате операции, проведенной в понедельник.


Фото: Sao Deic/Policia Civil

Государственный Банк Бразилии — крупнейший и старейший в стране. Грабители собирались вынести из него 1 миллиард реалов (более 300 миллионов долларов). В случае успеха это ограбление стало бы крупнейшим в истории Бразилии.

 
 
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В Сан-Паулу задержаны 16 подозреваемых. Местные СМИ публикуют фото тоннеля.

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