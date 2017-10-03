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По жалобе Лувра в Париже убрали скульптуру
04.10.2017 10:34 — Новости Культуры | Tut.by
Работу голландской художественной группы Atelier Van Lieshout под названием «Доместикатор» убрали из сада Тюильри в Париже по жалобе руководства Лувра. Композицию с совокупляющимися домами должны были показать посетителям ярмарки современного искусства FIAC с 19 по 22 октября.
Директор Лувра Жан-Луи Мартинес направил организаторам мероприятия письмо, в котором выразил озабоченность по поводу реакции жителей на арт-объект с эротическим подтекстом.
«Комментарии в сети показывают, что эта работа груба и рискует быть непонятой посетителями. Мы также опасаемся того, что инсталляция размещена рядом с детской площадкой», — заявил Жан-Луи Мартинес.
Заявление Лувра вызвало ответную реакцию лондонской галереи Carpenters Workshop, где находится работа голландской группы.
«Запрещенная работа является 12-метровым зданием, в котором можно жить, с юмористическим и дерзким изображением „приручения“ человека. Однако акт доместификации часто приводит к поиску и нарушению границ. Этот нелегкий баланс — вот что хотели показать авторы», — заявил представитель галереи.
Один из создателей и глава творческой группы Юп ван Лисхаут планировал на месяц переехать в дом-инсталляцию и создать в нем серию объектов в сотрудничестве с приглашенными художниками.
Сейчас руководство FIAC пытается найти другое место для установки композиции, но вряд ли сумеет сделать это до начала ярмарки.
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Эту композицию с совокупляющимися домами должны были показать на ярмарке современного искусства.
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