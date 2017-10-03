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Финал конкурса "Ты супер!" в Кремле получил спецприз ТЭФИ

04.10.2017 12:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik, Алексей Стефанов. Во вторник вечером в Театре "Россия" прошла церемония вручения российской национальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ. Спецприз этой премии — статуэтку "Орфея" — завоевал финал вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!".

Финал конкурса "Ты супер!" в Кремле получил спецприз ТЭФИ
© Sputnik/
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"Вы не представляете, что это такое, когда подходит маленький такой пацан семилетний, который в первый раз в жизни выехал из своего небольшого городка, из детского дома, и оказался в Москве на телевидении, обнимает тебя, говорит "спасибо" и уходит. Это действительно дорогого стоит и это для нас всех, я уверен, самое ценное", — сказал во время вручения премии генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, принявший статуэтку "Орфея".

Проект Международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ "Ты супер!" объединил 92 юных вокалиста из детских домов, приемных семей и школ-интернатов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Финалистами конкурса стали десять человек, а первое место завоевала Валерия Адлейба из Абхазии.

Финал конкурса "Ты супер!" в Кремле получил спецприз ТЭФИ
© Sputnik/
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Проведение первого вокального конкурса подтолкнуло организаторов к идее проводить среди детей, оставшихся без попечения родителей, к проведению еще и танцевального проекта. Конкурс "Ты супер! Танцы" стартовал в сентябре, за успехами почти 150 конкурсантов можно следить каждую субботу на телеканале НТВ и ежедневно на сайтах агентства Sputnik. Ведущим этого проекта стал Александр Олешко, членами жюри — хореограф и режиссер театральных постановок Егор Дружинин, балерина и ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, хореограф Евгений Папунаишвили, актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк.

А вслед за танцевальным проектом Международным информационным агентством и радио Sputnik и телеканалом НТВ будет проведен второй вокальный конкурс "Ты супер". Кастинг уже начался.

 
Теги: Минск
 
 
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Совместный проект НТВ и Международного информационного агентства и радио Sputnik получил главную телевизионную премию - статуэтку "Орфея".

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