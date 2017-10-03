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Жена Караченцова рассказала, что врачи нашли у актера злокачественную опухоль

04.10.2017 19:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала изданию StarHit, что врачи обнаружили у ее мужа злокачественную опухоль в левом легком.


«У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная, но мы надеемся на лучшее», — сообщила она.

Новообразование нашли в левом легком артиста.

По словам Людмилы Поргиной, врачи обнаружили у актера новообразование после аварии, случившейся в феврале этого года.

 
 
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"Она неоперабельная, но мы надеемся на лучшее", - сообщила она.

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