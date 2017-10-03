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Жена Караченцова рассказала, что врачи нашли у актера злокачественную опухоль
04.10.2017 19:54 — Новости Культуры | Tut.by
Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала
«У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная, но мы надеемся на лучшее», — сообщила она.
Новообразование нашли в левом легком артиста.
По словам Людмилы Поргиной, врачи обнаружили у актера новообразование после
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"Она неоперабельная, но мы надеемся на лучшее", - сообщила она.
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