Поиски мальчика, день города и активная милиция: лучшие фото сентября

В сентябрьской подборке от фотослужбы TUT.BY события разного масштаба — от учений «Запад-2017» и протестов против них до открытия частного детского сада, от поисков пропавшего мальчика до переезда одного студента из маленького поселка в Минск, от празднования Дня города до вдохновляющей истории дедушки-зожника.

Личные трагедии, счастливые моменты и многое другое — в первом осеннем фотоотчете 2017 года.



Фанаты лондонского «Арсенала» возле отеля ждут команду, которая прилетела на матч с борисовским БАТЭ сыграть матч Лиги Европы. Поприветствовать английский клуб собралось около ста человек. Минск, Беларусь. 27 сентября 2017 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материл



Мужчина идет по улице Сан-Франциско. 17 мая 2017 года. Сан-Франциско, США. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Бегун успокаивает товарища, недовольного своим результатом на Минском полумарафоне. 10 сентября 2017 года, Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Женщины танцуют на открытой площадке Верхнего города в день 950-летнего юбилея Минска. 9 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Участники Vulica Brasil идут по улице Октябрьской в Минске. В следующем году фестиваль проходить не будет: уходит на каникулы. 2 сентября 2017 года. Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY Весь материл



Девушка в национальном костюме на языческом празднике Багач в Государственном литературном музее Янки Купалы. 24 сентября 2017 года. д. Вязанка, Молодеченский район, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Девочка кушает в частном немецком детском саду «Белочка». Стоимость детского сада 600 долларов в месяц. 19 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Молодой человек выполняет элементы паркура на молодежном фестивале уличной культуры и спорта. 9 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Андрей Домейко, TUT.BY Весь материал



Валентин Толкачев обливается холодной водой возле своего дома. Каждое утро мужчины начинается с раннего подъема, обливания холодной водой и зарядки. Валентин хочет дожить до 150 лет. 9 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Галина Волкова плачет в своей квартире над внуками-двойняшками. Несколько часов назад умерла ее единственная дочь, мать детей. У малышей есть старший брат — Богдан. 5 сентября 2017 года. Минск. Беларусь. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Весь материал



Мальчик прыгает на фоне фотопроекции на городской ратуше. Проекции отражают популярную минскую архитектуру и проекты белорусских фотографов. 7 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал



Самолеты наносят удар по условному противнику во время учений «Запад-2017». Техника была опробована в Сирии. 22 сентября 2017 года. Борисовский район, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Николай Статкевич выступает на акции оппозиции «За мирную Беларусь», которая посвящалась военным учениям «Запад-2017». Также на акцию пришли Владимир Некляев, Павел Северинец. В акции приняли участие более 100 человек. 8 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Шеренга из людей слушают инструкцию, как прочесывать лес. Люди приехали искать пропавшего мальчика — Максима Мархалюка, пропавшего в субботу, 16 сентября. На поиски съехалось около двух тысяч человек, в том числе добровольцы. 23 сентября 2017 года. д. Новый Двор, Гродненская область. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал



Участник милицейской эстафеты передает палочку партнеру по команде. В эстафете участвовали представители ГУВД от ОМОНа до охраны метрополитена. Представители органов соревновались в рабочей форме, разрешалось снимать только пиджаки и фуражки. 16 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY Весь репортаж



Ник Вуйчич выступает в брестском Ледовом дворце. Оратор и проповедник, Ник родился с редким заболеванием, из-за которого у него отсутствуют конечности. 15 сентября 2017 года. Брест, Беларусь. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Весь материал



Минские байкеры собрались в Храме Всех Святых в День памяти погибших мотоциклистов. 18 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Вид на проспект Независимости с воздушного шара в вечернее время. 9 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материл



Молодые люди сидят в машине на улице Революционной — одном из популярных мест отдыха в городе. 1 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY Весь материал



Артист готовится к выступлению на Международном фестивале огня «МИФФ-2017». 16 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Российские войска и техника покидают территорию Беларуси после учений «Запад-2017». 22 сентября 2017 года. Борисовский район, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Школьницы сидят возле Национальной библиотеки во время Дня открытых дверей «Служить закону — призвание и жизненное кредо». Акцию делали для привлечения внимания школьников к работе правоохранителей. 23 сентября 2017 года. Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY Весь материал



Артем Морозов уезжает из агрогородка Озяты учиться в Минск. Абитуриент поступил на факультет прикладной математики и информатики. На тестировании набрал 387 баллов из 400 возможных. 29 августа 2017 года. Жабинковский район, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Посетители Гранд-Каньона осматривают территорию национального парка с обзорной площадки. 20 мая 2017 года. Аризона, США. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY Весь материал