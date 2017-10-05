Если Гранд-Каньон — это один из самых красивых уголков природы в мире , то калифорнийская трасса SR 1, или, как ее чаще называют, Хайвей 1, — одна из самых живописных автодорог. Из Сан-Франциско в Лос-Анджелес удобнее всего добираться по скоростному 5-му фривею, но мы выбрали путь подлиннее, чтобы в последние дни Большого путешествия TUT.BY — совместного проекта с « Корона Техно » — насладиться великолепными видами западного побережья США.

Хайвей 1 — это самая длинная дорога штата Калифорния. Ее общая протяженность — 1055 км, большая часть шоссе проходит по самому побережью, открывая путешественникам прекрасную картину. По этой дороге нужно ездить исключительно днем, ночью вам достанется лишь шум прибоя и запах океана.





Строительство дороги было начато еще в 1911 году, открытие первого участка состоялось в 1913-м. Позже шоссе, получившее номер 56, удлинялось и расширялось, в 1939 году оно получило современное обозначение (State Route 1, SR 1). А текущий облик Хайвей 1 обрел в 1966 году. Тогда первая леди США Берд Джонсон провела официальную церемонию открытия автодороги.

Вот как проходит современный Хайвэй 1 (на карте обозначен красным цветом):





Живописное шоссе начинается севернее Сан-Франциско, однако мы сделали небольшой крюк и выехали на него в районе города Санта-Круз.

Небольшой городок с населением около 60 тысяч человек расположен на северном берегу залива Монтерей в 115 км к югу от Сан-Франциско. Его главной туристической достопримечательностью можно назвать широкий и длинный деревянный пирс с большой автомобильной стоянкой, множеством сувенирных магазинчиков и небольших кафе. Это место облюбовали не только местные жители и туристы, но и морские котики, устроившие настоящий город на сваях.











Фото сделано на Samsung Galaxy S8.

Далее шоссе ненадолго уходит от берега. Здесь можно встретить торговцев, продающих выращенные на фермах фрукты и овощи. Цены у них не такие уж и маленькие.





Следующее место, в которое нам посоветовали заехать по пути, называлось Кармел-бай-зе-си (Carmel-by-the-Sea), или просто Кармел. Маленький городок с населением около 4 тысяч человек как будто сошел из иллюстрации к сказке.









Игрушечные домики прячутся под кронами причудливо изогнутых деревьев, На узких холмистых улочках не видно людей.













Поплутав, выезжаем на большой пляж с очень мелким, практически белым песком. Несмотря на непогоду, здесь много людей. Они отдыхают с детьми и домашними животными. Кое-кто даже не побоялся искупаться в ледяной океанской воде.





















На выезде из города нас ждет неприятный сюрприз — через несколько десятков километров дорога перекрыта из-за оползня.





Позже мы узнали, что оползень был настолько сильным, что восстановить движение по дороге планируют не раньше лета 2018 года , а на ремонт полотна (точнее постройку нового участка) придется потратить около 40 миллионов долларов.

Вот как выглядело это место спустя пару дней после инцидента. Белая полоска вдоль берега — наш хайвей.



Фото: John Madonna

Но так как самые захватывающие виды были впереди, мы решили двигаться дальше, насколько это возможно. А затем вернуться, чтобы поехать в объезд. И не пожалели.













Каждый выезд к берегу — новые захватывающие виды. Почти везде на таких участках есть съезды или широкая обочина, чтобы можно было остановиться и сфотографировать живописную картинку.









































Камнепад произошел неподалеку от местечка Биг-Сур. Рядом находится одно из самых популярных мест у фотографов — мост Биксби Крик (Bixby Creek), построенный еще в ноябре 1932 года.













После небольшой фотосессии, мы развернулись и поехали обратно — в объезд по дублирующей дороге номер 101, захватив по дороге еще немного красивых кадров.









Встречаются шоссе 1 и 101 уже на подъезде к городу Санта-Барбара, известному в наших краях по одноименному сериалу. По дороге много пирсов — пешеходных и предназначенных для швартовки яхт.









Здесь, в мотеле на пересечении улиц Мейсон и Кастильо, была наша последняя ночевка перед Лос-Анджелесом.

О том, что мы увидели на улицах «города ангелов» и с кем там встретились, читайте в последнем материале Большого путешествия TUT.BY, который выйдет на следующей неделе. А все статьи цикла можно найти на специальной страничке портала .

Samsung Galaxy S8 | S8+ переворачивают представление о классическом дизайне смартфона. Безграничный изогнутый с двух сторон экран подчеркивает гармонию стиля и инноваций. « Корона Техно » — это сотни витрин, прилавков и стеллажей, на которых собрана техника и электроника ведущих мировых брендов.

Здесь вы найдете множество современных гаджетов, незаменимых как в повседневной жизни, так и в путешествиях.

Открывайте новое вместе с «Корона Техно»!