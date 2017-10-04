Органисты из пяти стран мира сыграют в полоцкой Софии

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Двенадцатый Международный фестиваль органной музыки "Званы Сафіі" стартует в Полоцке.

В текущем году начало фестиваля намечено на 29 октября.

В этом году полочане и гости города целый месяц смогут слушать органистов из Германии, Абхазии, Нидерландов, Швеции, Польши, а также белорусских музыкантов. В рамках "Званоў Сафіі" запланировано шесть концертов.

В день открытия фестиваля в концертном зале Софийского собора выступят солисты Национального академического Большого театра и камерный оркестр "Европа-Центр".

Завершится фестиваль 3 декабря выступлением музыкальной капеллы "Сонорус".

Стоимость билетов на все шесть концертов, которые пройдут в Софийском соборе, — 12 рублей.

"Званы Сафіі" — международный фестиваль органной музыки, который проходит ежегодно в Полоцке. Организаторы форума — Отдел культуры Полоцкого горисполкома и знаменитая полоцкая органистка Ксения Погорелая. Фестиваль проводится каждый год начиная с 1996 года.