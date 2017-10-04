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Японцы сняли редкое явление в виде "змеиного" облака. С него обычно начинаются торнадо
05.10.2017 12:34 — Новости Культуры | Tut.by
Жители японского города Ниигата сняли необычное небесное явление: длинное и узкое облако на фоне грозового неба. Оказывается, в случае соприкосновения с землей или водой оно может перерасти в торнадо. Об этом
Очевидцы сравнили форму облака со змеей. В какой-то момент оно начало рассеиваться снизу и постепенно превратилось в белую точку на небе. Специалисты допускают, что на восприятие объемов — облако кажется огромным — может влиять оптическая иллюзия.
Метеорологи называют такие явления облаком воронки: ветер вращает колонну из капель воды, в характерной фирме спицы или трубки. Такое облако считается начальной стадией торнадо — если облако достигнет земли или воды.
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Но только в случае, если облако соприкоснется с землей или водой. К счастью, этого не произошло.
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