Жители японского города Ниигата сняли необычное небесное явление: длинное и узкое облако на фоне грозового неба. Оказывается, в случае соприкосновения с землей или водой оно может перерасти в торнадо. Об этом пишет издание Daily Mail.

Очевидцы сравнили форму облака со змеей. В какой-то момент оно начало рассеиваться снизу и постепенно превратилось в белую точку на небе. Специалисты допускают, что на восприятие объемов — облако кажется огромным — может влиять оптическая иллюзия.



Скриншот из видео: Weathernews

Метеорологи называют такие явления облаком воронки: ветер вращает колонну из капель воды, в характерной фирме спицы или трубки. Такое облако считается начальной стадией торнадо — если облако достигнет земли или воды.