ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм "Бегущий по лезвию 2049" вышел в прокат

05.10.2017 12:23 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Фантастический фильм "Бегущий по лезвию 2049" вышел в четверг в широкий прокат — посмотреть в кинотеатрах его можно до конца октября.

"Бегущий по лезвию 2049" — сиквел одноименного фильма 1981 года, снятого режиссером Ридли Скоттом. Хотя оригинальная лента и не получила больших кассовых сборов, среди фанатов научной фантастики "Бегущий по лезвию" признан классикой.

Продолжение истории снял Дени Вильнев — канадский режиссер, известный по ленте "Прибытие", за которую получал две номинации на премию "Оскар". В "Бегущем по лезвию 2049" снялся Харрисон Форд, игравший в первой ленте, а также Райан Гослинг, известный по "Ла-Ла Лэнду" и "Славным парням".

Как и оригинальная лента, "Бегущий по лезвию 2049" снят по произведениям американского фантаста Филипа Дика. Впрочем, чтобы посмотреть фильм, знать ни произведения Дика, ни первую картину 1981 года не обязательно.

Первые отзывы на "Бегущего по лезвию 2049" уже оставили американские кинокритики: многие из них убеждают, что фильм станет новым каноном для научной фантастики. По их мнению, Вильнев сумел сделать авторское кино с большим бюджетом и заслуживает только похвал. Высокие рейтинги у фильма на порталах Rotten Tomatoes и IMDb.

Предрекают эксперты и большие кассовые сборы фильму — как в странах СНГ, так и на Западе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам экспертов, фантастическая картина режиссера Денни Вильнева получит очень хорошие кассовые сборы и возглавит прокат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Органисты из пяти стран мира сыграют в полоцкой Софии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика