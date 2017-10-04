МИНСК, 5 окт — Sputnik. Фантастический фильм "Бегущий по лезвию 2049" вышел в четверг в широкий прокат — посмотреть в кинотеатрах его можно до конца октября.

"Бегущий по лезвию 2049" — сиквел одноименного фильма 1981 года, снятого режиссером Ридли Скоттом. Хотя оригинальная лента и не получила больших кассовых сборов, среди фанатов научной фантастики "Бегущий по лезвию" признан классикой.

Продолжение истории снял Дени Вильнев — канадский режиссер, известный по ленте "Прибытие", за которую получал две номинации на премию "Оскар". В "Бегущем по лезвию 2049" снялся Харрисон Форд, игравший в первой ленте, а также Райан Гослинг, известный по "Ла-Ла Лэнду" и "Славным парням".

Как и оригинальная лента, "Бегущий по лезвию 2049" снят по произведениям американского фантаста Филипа Дика. Впрочем, чтобы посмотреть фильм, знать ни произведения Дика, ни первую картину 1981 года не обязательно.

Первые отзывы на "Бегущего по лезвию 2049" уже оставили американские кинокритики: многие из них убеждают, что фильм станет новым каноном для научной фантастики. По их мнению, Вильнев сумел сделать авторское кино с большим бюджетом и заслуживает только похвал. Высокие рейтинги у фильма на порталах Rotten Tomatoes и IMDb.

Предрекают эксперты и большие кассовые сборы фильму — как в странах СНГ, так и на Западе.