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Аллигатор напал на ягура, но скоро об этом пожалел
05.10.2017 13:30 — Новости Культуры | Tut.by
Посетители бразильского природного парка стали очевидцами необычной сцены: аллигатор напал на ягуара, но хищник дал смертельный отпор.
Ягуар подплывал к берегу, когда из мутной реки показался аллигатор и пустил свои зубы в спину хищника. На несколько секунд оба скрылись под водой, итог казался очевидным.
Но большая кошка смогла вырваться, зажала челюстями шею рептилии и отпустила только когда аллигатор умер.
«Вау! Впервые мне выпал шанс сделать такое невероятное видео! Абсолютная фантастика!» — написал автор ролика Пайло Буте.
Уточняется, что на ягуара напал кайман — это маленький аллигатор размером до 2 метров. И подобные нападения для него так обычно и заканчиваются.
Инцидент произошел месяц назад в тропических болотах Пантаналы. Эта огромная заболоченная тектоническая впадина в Бразилии.
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Посетители природного парка в Бразилии записали любопытное видео.
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