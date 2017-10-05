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Аллигатор напал на ягура, но скоро об этом пожалел

05.10.2017 13:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Посетители бразильского природного парка стали очевидцами необычной сцены: аллигатор напал на ягуара, но хищник дал смертельный отпор.

Ягуар подплывал к берегу, когда из мутной реки показался аллигатор и пустил свои зубы в спину хищника. На несколько секунд оба скрылись под водой, итог казался очевидным.

Но большая кошка смогла вырваться, зажала челюстями шею рептилии и отпустила только когда аллигатор умер.

«Вау! Впервые мне выпал шанс сделать такое невероятное видео! Абсолютная фантастика!» — написал автор ролика Пайло Буте.


Скриншот из видео пользователя Paulo Boute в Youtube

Уточняется, что на ягуара напал кайман — это маленький аллигатор размером до 2 метров. И подобные нападения для него так обычно и заканчиваются.

Инцидент произошел месяц назад в тропических болотах Пантаналы. Эта огромная заболоченная тектоническая впадина в Бразилии.

 
 
Ссылка на источник 206
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Посетители природного парка в Бразилии записали любопытное видео.

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