Аллигатор напал на ягура, но скоро об этом пожалел

Посетители бразильского природного парка стали очевидцами необычной сцены: аллигатор напал на ягуара, но хищник дал смертельный отпор.

Ягуар подплывал к берегу, когда из мутной реки показался аллигатор и пустил свои зубы в спину хищника. На несколько секунд оба скрылись под водой, итог казался очевидным.

Но большая кошка смогла вырваться, зажала челюстями шею рептилии и отпустила только когда аллигатор умер.

«Вау! Впервые мне выпал шанс сделать такое невероятное видео! Абсолютная фантастика!» — написал автор ролика Пайло Буте.



Скриншот из видео пользователя Paulo Boute в Youtube

Уточняется, что на ягуара напал кайман — это маленький аллигатор размером до 2 метров. И подобные нападения для него так обычно и заканчиваются.

Инцидент произошел месяц назад в тропических болотах Пантаналы. Эта огромная заболоченная тектоническая впадина в Бразилии.