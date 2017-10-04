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Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

05.10.2017 14:07 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 окт — Sputnik. Нобелевскую премию по литературе 2017 года получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро за свои произведения "большой эмоциональной силы", соответствующее решение нобелевский комитет огласил в четверг.

Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро
© Sputnik/ Валерий Мельников
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Нобелевская премия по литературе — одна из самых обсуждаемых и почитаемых. В разные годы награду получали Иосиф Бродский, Томас Манн, Габриэль Гарсиа Маркес и многие другие признанные авторы.

По решению нобелевского комитета, престижную награду в 2017-м получил британский автор японского происхождения Кадзуо Исигуро. По словам шведских академиков, в своих романах "большой эмоциональной силы" он раскрывал темы памяти и самообмана.

Среди основных претендентов на награду в этом году называли японца Харуки Мураками, китайца Яна Лянкэ и кенийца Нгуги Ва Тхионго. Как и в предыдущие годы, букмекерские конторы ошиблись с именем обладателя премии.

Исигуро является автором семи романов и нескольких сценариев.

Обладатель Нобелевской премии по литературе получит приз в размере 1,1 миллиона долларов, а также памятную медаль.

Последняя книга Исигуро, "Погребенный великан" вышла в 2015-м году. Известен он и книгами "Не отпускай меня", а также "Остаток дня".

 
Теги: Минск
 
 
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Среди основных претендентов на награду в этом году называли японца Харуки Мураками, китайца Яна Лянкэ и кенийца Нгуги Ва Тхионго.

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