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Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
05.10.2017 14:03 — Новости Культуры | Tut.by
5 октября назван четвертый лауреат Нобелевской премии 2017 года. Шведская академия объявила победителя в области литературы. Им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.
Среди претендентов этого года букмекеры называли кенийского новеллиста и активиста Нгуги Ва Тхионго, Харуки Мураками, канадскую писательницу Маргарет Этвуд, израильского прозаика и журналиста Амоса Оза, сирийского поэта Али Ахмад Саид Асбара. Среди возможных претендентов также называли автора саги «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.
В прошлом году премию по литературе получил
Уже известны лауреаты премии этого года по
Премию традиционно вручат 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Лауреаты получат из рук короля Швеции Карла ХVI Густава золотые медали и дипломы, а на следующий день на их счета перечислят деньги. В этом году размер премии вырос и составляет 9 млн шведских крон (1,12 млн долларов США).
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Им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.
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