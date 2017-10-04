﻿ Назван лауреат Нобелевской премии по литературе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

05.10.2017 14:03 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

5 октября назван четвертый лауреат Нобелевской премии 2017 года. Шведская академия объявила победителя в области литературы. Им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.


Изображение: nobelprize.org

Среди претендентов этого года букмекеры называли кенийского новеллиста и активиста Нгуги Ва Тхионго, Харуки Мураками, канадскую писательницу Маргарет Этвуд, израильского прозаика и журналиста Амоса Оза, сирийского поэта Али Ахмад Саид Асбара. Среди возможных претендентов также называли автора  саги «Песнь льда и пламени» Джорджа  Мартина.    

В прошлом году премию по литературе получил Боб Дилан «за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции». В 2015 году впервые в истории обладательницей премии стала гражданка Беларуси — писательница Светлана Алексиевич. Премию присудили Алексиевич «за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества».

Уже известны лауреаты премии этого года по физиологии и медицине, физике и химии. 6 октября назовут обладателей премии мира, а 9 октября — по экономике.

Премию традиционно вручат 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Лауреаты получат из рук короля Швеции Карла ХVI Густава золотые медали и дипломы, а на следующий день на их счета перечислят деньги. В этом году размер премии вырос и составляет 9 млн шведских крон (1,12 млн долларов США).

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Аллигатор напал на ягура, но скоро об этом пожалел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика