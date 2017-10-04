Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

5 октября назван четвертый лауреат Нобелевской премии 2017 года. Шведская академия объявила победителя в области литературы. Им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.



Изображение: nobelprize.org

Среди претендентов этого года букмекеры называли кенийского новеллиста и активиста Нгуги Ва Тхионго, Харуки Мураками, канадскую писательницу Маргарет Этвуд, израильского прозаика и журналиста Амоса Оза, сирийского поэта Али Ахмад Саид Асбара. Среди возможных претендентов также называли автора саги «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.

В прошлом году премию по литературе получил Боб Дилан «за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции». В 2015 году впервые в истории обладательницей премии стала гражданка Беларуси — писательница Светлана Алексиевич . Премию присудили Алексиевич «за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества».

Уже известны лауреаты премии этого года по физиологии и медицине , физике и химии . 6 октября назовут обладателей премии мира, а 9 октября — по экономике.

Премию традиционно вручат 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Лауреаты получат из рук короля Швеции Карла ХVI Густава золотые медали и дипломы, а на следующий день на их счета перечислят деньги. В этом году размер премии вырос и составляет 9 млн шведских крон (1,12 млн долларов США).