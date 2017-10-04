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Нобелевская премия по литературе: кто такой Исигуро?

05.10.2017 15:24 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Нобелевский комитет в четверг объявил о присуждении премии по литературе британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, "который в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром".

Краткая биография Кадзуо Исигуро

Исигуро родился в 1954 году в японском городе Нагасаки, однако еще в подростковом возрасте вместе с семьей переехал в Великобританию, где завершил школу и после получил диплом бакалавра английского языка и философии, через несколько лет — степень магистра искусств.

Нобелевская премия по литературе: кто такой Исигуро?
© REUTERS/ Mike Segar/File Photo
Нобелевскую премию по литературе получил Кадзуо Исигуро

Первые рассказы Исигуро опубликованы в 1981-м, уже через год вышел его дебютный роман — "Там, где в дымке холмы". С тех пор был опубликован ряд книг писателя, в том числе знаменитые по всему миру "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребенный великан".

За роман "Остаток дня" Исигуро удостоился Букеровской премии, а "Не отпускай меня" журнал Time считает одним из 100 лучших англоязычных романов всех времен. Победу титулованного писателя еще и в "нобелевской гонке" многие мировые критики встретили восторженно.

Можно ли почитать Исигуро на русском?

Иногда складывается ситуация: лауреатов Нобелевской премии русскоязычные читатели не знают. Так, для постсоветской публики загадками были и Элис Манро, и Мо Янь, а Орхана Памука до получения премии практически не переводили на русский.

В отличие от этих ситуаций, Исигуро русскоязычные читатели знают. На русский язык его работы переводят с середины "нулевых" — сейчас изданы в переводе и первые романы нобелевского лауреата, и его последний роман, "Погребенный великан". Пусть тиражи у этих изданий и небольшие, но издатели наверняка вскоре сделают переиздания — с учетом того, что имя Исигуро прозвучало на весь мир.

В Беларуси купить книги Кадзуо Исигуро также можно: издания на русском языке стоят в среднем от восьми до 15 рублей. Спрос на романы лауреата заметно вырос в интернет-магазинах уже через час после оглашения вердикта комитета премии.

 
 
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Переведены произведения Исигуро и на русский язык - его романы стоят в книжных магазинах от восьми до 15 рублей.

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