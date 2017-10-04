Яркие краски осени для тех, кто устал от серости за окном. Минские парки с высоты

Солнца почти нет, а серость, ветер и дожди вряд ли кого-то радуют. Но осенние картинки могут быть и не такими мрачными. Чтобы увидеть яркие краски октября, мы запустили коптер над минскими парками.

Кадры, которые заставят вас полюбить осень — в видео TUT.BY.

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