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Яркие краски осени для тех, кто устал от серости за окном. Минские парки с высоты
05.10.2017 16:45 — Новости Культуры | Tut.by
Солнца почти нет, а серость, ветер и дожди вряд ли кого-то радуют. Но осенние картинки могут быть и не такими мрачными. Чтобы увидеть яркие краски октября, мы запустили коптер над минскими парками.
Кадры, которые заставят вас полюбить осень — в видео TUT.BY.
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Солнца почти нет, а серость, ветер и дожди вряд ли кого-то радуют. Но осенние картинки могут быть и не такими мрачными. Чтобы увидеть яркие краски октября, мы...
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