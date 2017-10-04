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Лукашенко подарил чете Мадуро скатерть и картину
05.10.2017 19:44 — Новости Культуры | Tut.by
Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро после состоявшихся в Минске официальных переговоров обменялись подарками.
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В свою очередь Николас Мадуро подарил президенту Беларуси картину, на которой изображен вид на столицу Венесуэлы — Каракас. «Это мы разместим во Дворце Независимости рядом с твоим подарком и подарком Чавеса», — отметил Александр Лукашенко. «Там его место», — согласился венесуэльский лидер.
Президент Венесуэлы прилетел с официальным визитом в Минск 5 октября и из аэропорта
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В свою очередь Николас Мадуро подарил президенту Беларуси картину, на которой изображен вид на столицу Венесуэлы - Каракас.
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