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Лукашенко подарил чете Мадуро скатерть и картину

05.10.2017 19:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Президенты Беларуси и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро после состоявшихся в Минске официальных переговоров обменялись подарками.

Как сообщает БЕЛТА, глава белорусского государства подарил своему венесуэльскому коллеге гобелен с изображением Мирского замка, а первой леди Венесуэлы Силии Флорес — комплект столового белья изо льна с вышивкой элементов рисунка Слуцких поясов. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь является одним из лидеров в мире по производству тканей изо льна и отметил отличные потребительские свойства продукции из этого материала.




В свою очередь Николас Мадуро подарил президенту Беларуси картину, на которой изображен вид на столицу Венесуэлы — Каракас. «Это мы разместим во Дворце Независимости рядом с твоим подарком и подарком Чавеса», — отметил Александр Лукашенко. «Там его место», — согласился венесуэльский лидер.

Президент Венесуэлы прилетел с официальным визитом в Минск 5 октября и из аэропорта отправился во Дворец Независимости на переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Также Мадуро присутствовал сегодня на открытии памятника Симону Боливару в одноименном сквере.

 
Теги: Минск
 
 
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В свою очередь Николас Мадуро подарил президенту Беларуси картину, на которой изображен вид на столицу Венесуэлы - Каракас.

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