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В Глубоком нашли клад - более 200 монет разных стран
05.10.2017 20:58 — Новости Культуры | Tut.by
В Глубоком 4 октября нашли клад — горшок с монетами разных стран,
Горшок с монетами заметил экскаваторщик во время земляных работ на одной из городских улиц. В емкости находилось более 200 польских, российских и других серебряных и никелевых монет.
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В емкости находилось более 200 польских, российских и других серебряных и никелевых монет.
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