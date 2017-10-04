В Глубоком нашли клад - более 200 монет разных стран

В Глубоком 4 октября нашли клад — горшок с монетами разных стран, пишет местная районная газета.





Горшок с монетами заметил экскаваторщик во время земляных работ на одной из городских улиц. В емкости находилось более 200 польских, российских и других серебряных и никелевых монет.



