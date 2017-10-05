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Бабушка не глядя купила внучке книгу про говорящих животных. Очень зря

06.10.2017 18:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жительница США по имени Тиффани отправила свою маму и шестилетнюю дочь Эммерсин, которая очень любит читать, в книжный магазин. Там бабушка выбрала для Эммерсин книгу «Если бы животные могли говорить».

Дома отец девочки решил почитать вместе с ней новую книгу. И очень сильно смутился. По мнению авторов книги, если бы животные умели говорить, то они бы ругались матом и обсуждали наркотики.

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