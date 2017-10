Бабушка не глядя купила внучке книгу про говорящих животных. Очень зря

Жительница США по имени Тиффани отправила свою маму и шестилетнюю дочь Эммерсин, которая очень любит читать, в книжный магазин. Там бабушка выбрала для Эммерсин книгу «Если бы животные могли говорить».

Дома отец девочки решил почитать вместе с ней новую книгу. И очень сильно смутился. По мнению авторов книги, если бы животные умели говорить, то они бы ругались матом и обсуждали наркотики.

I’m dying. My mom bought this book for my 6 year old and I just called to ask if she had actually opened the book. She hadn’t.