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Творческая встреча Николая Чергинца прошла в Минске

11.10.2017 17:02 — Новости Культуры | БелТА  
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Творческая встреча Николая Чергинца прошла в Минске
Николай Чергинец. Фото из архива

11 октября. Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая встреча председателя Союза писателей Беларуси Николая Чергинца прошла в одном из книжных магазинов Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам известного белорусского литератора, который представил гостям свои книги и поделился историей создания некоторых из них, такие встречи сближают писателей с читателями, дают возможность пропагандировать произведения.

В последнее время интерес в обществе к книге несколько снизился, отметил в беседе с журналистами Николай Чергинец. Это связано с развитием современных технологий, интернета. Литераторы пришли к выводу, что наиболее эффективная форма взаимодействия с читателем - это встречи, общение, когда каждый человек может задать интересующий его вопрос, поделиться своим мнением с автором, получить автограф писателя. Такие встречи постоянно проводятся в трудовых коллективах, детских учреждениях, военных частях и т.д. Подобные мероприятия содействуют повышению интереса к чтению, творчеству конкретного писателя, белорусской литературе в целом.

Своими личными впечатлениями о работе с Николаем Чергинцом поделилась первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах. "Человек, у которого детство прошло в годы войны, должен быть настоящим, ведь он знал с малых лет, что такое добро и зло. И как бы потом ни водили его дороги судьбы, которая у него богатая и интересная, он всегда возвращался в родной город, чтобы быть рядом со своими земляками", - сказала она.

Николай Чергинец - белорусский писатель, председатель Союза писателей Беларуси, государственный деятель Беларуси, генерал-лейтенат внутренней службы (1993), кандидат юридических наук (1977), профессор (2000), заслуженный работник МВД СССР (1977).

Автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений, нескольких сценариев к художественным кинофильмам.

За разноплановые достижения в области культуры и науки в 1998 году внесен в книгу рекордов Гиннесса.

17 октября Николай Чергинец отметит 80-летний юбилей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 октября. Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая встреча председателя Союза писателей Беларуси Николая Чергинца прошла в одном из книжных магазинов Минска, передает...

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