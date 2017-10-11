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В Беларуси впервые выходит в массовый прокат фильм в белорусской озвучке

11.10.2017 17:25 — Новости Культуры | БелТА  
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В Беларуси впервые выходит в массовый прокат фильм в белорусской озвучке

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые выходит в массовый прокат фильм в белорусской озвучке, сообщили БЕЛТА организаторы.

Премьерный фильм "Шторм: письма огня" (Нидерланды) будет идти в шести кинотеатрах Минска на протяжении почти двух недель - с 27 октября по 8 ноября, а в ноябре в других городах Беларуси.

Фильм "Шторм: письма огня" (2017) повествует историю 500-летней давности. В атмосфере позднего средневековья, на фоне костров инквизиции, разворачивается история спасения рукописи Мартина Лютера, известного христианского богослова и реформатора. Главную роль в ней предстоит исполнить 12-летнему Шторму Вотену. Сумеет ли он уберечь драгоценное письмо от уничтожения, а своего отца, книгоиздателя Клааса Вотена, от инквизиции? Узнать об этом будет интересно как юным, так и взрослым зрителям.

"Фильм "Шторм: письма огня" - это прежде всего приключенческая картина. Однако отсылки к историческим фактам, которые в нем содержатся, не только формируют интересный сюжет, но и перекликаются с важными событиями нашей истории, в частности, с 500-летием белорусского книгопечатания. Поэтому символично, что фильм, посвященный этим событиям, впервые на современном этапе развития белорусского кинопроката будет представлен сразу в белорусской озвучке", - считает начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов.

Премьера фильма "Шторм: письма огня" состоится 27 октября. Каждого зрителя ждет не только интересная история, но и приятные сюрпризы, непосредственно связанные с двумя большими юбилеями этого года: 500-летием Реформации и 500-летием белорусского книгопечатания.

Показ картины организовал проект "Белорусские уикенды" совместно с velcom и "Атлант Телеком".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые выходит в массовый прокат фильм в белорусской озвучке, сообщили БЕЛТА организаторы. Премьерный фильм "Шторм:...

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