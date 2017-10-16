Сергей Михайлов

16 октября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Интерактивную карту культурных ценностей предлагается создать в СНГ. С такой идеей во время XIII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ выступил председатель Информсовета Содружества, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Михайлов напомнил, что 2018 год в СНГ объявлен Годом культуры. В этой связи он предложил создать интерактивную карту культурных ценностей СНГ, которую можно будет обновлять, привлекать при необходимости новых участников. "Сейчас в странах СНГ есть определенный дефицит информации прикладного характера в сфере культуры. В наших силах его существенно сократить", - считает председатель информсовета.

Государства Содружества связаны богатыми историческими и культурными узами. Перед СМИ стоит задача сохранить и приумножить это общее культурное наследие и донести его до следующих поколений, добавил Сергей Михайлов. У информационных агентств есть необходимые ресурсы.

Высказывались и другие предложения и идеи относительно укрепления и развития культурных связей между странами. Затрагивались другие важные вопросы. Так, участники заседания обсудили работу межагентского новостного информера, актуальные вопросы развития партнерского сотрудничества.

Заседание информсовета проходит на полях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Первый заместитель руководителя Администрации президента России, глава российского оргкомитета ВФМС Сергей Кириенко присоединился к встрече глав ведущих информационных агентств СНГ. Он рассказал, что на фестиваль уже сейчас прибыло больше 24 тыс. человек при плановой численности в 20 тыс. Тем не менее, в Сочи принимают всех желающих. Программа ВФМС обширная, мероприятия разнообразные и пользуются большой популярностью. Сергей Кириенко отметил, что он сам, как только появляется возможность, заглядывает на дискуссионные, творческие и спортивные площадки.

Информсовет СНГ создан в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных агентств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. Деятельность совета нацелена на обеспечение сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание условий для эффективного обмена опытом, а также развитие медиапартнерства Содружества.

ВФМС-2017, который пройдет по 22 октября, обещает стать крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия. Символом фестиваля выбрана разноцветная ромашка, говорящая о преемственности традиций, связи поколений, мире и единстве всего мирового сообщества. Главным элементом стали цветные пиксели как знак общности молодежи всего мира в информационную эпоху. Фестиваль призван консолидировать молодежь, способствовать развитию межнационального и межкультурного взаимодействия.-0-