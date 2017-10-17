МИНСК, 17 окт — Sputnik. Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" покажет 13 кинофильмов, которые включены в лонг-лист главной кинопремии США "Оскар", сообщил во время пресс-конференции директор программ игрового кино Игорь Сукманов.

В списке демонстрируемых работ и призеры Каннского и Берлинского кинофестивалей.

Организаторы отметили, что в этом году зрителей ожидает множество сюрпризов. Так, впервые в конкурсе игрового кино примет участие команда из Албании.

В конкурсе национальных киношкол проявит себя рекордное число участников — 13, ранее конкурсантов было не более 6.

На пресс-конференции отметили, что продажа билетов должна начаться не позднее 30 октября. Впервые в этом году введена услуга покупки абонементов, при которой скидка на билеты составляет 30 процентов.

Планируется, что самые дорогие билеты будут на открытие и закрытие фестиваля — 12 рублей. На остальные киносеансы стоимость билета составит от 1,3 до 5 рублей.

В этом году добавилась новая площадка для демонстрации работ конкурсантов — Falcon Club Бутик Кино. Также картины будут по-прежнему показывать в кинотеатрах "Центральный", "Мир", "Пионер", "Беларусь".

В этом году в фестивале примут участие 164 картины, из них конкурсные — 94.

Во время открытия кинофорума в кинотеатре "Москва" будет показан фильм "Аритмия" (Россия), а во время закрытия — "Осенний самурай" (Сербия).

Фестиваль пройдет с 3 по 10 ноября, в нем примут участие киноленты из 55 стран мира.