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Актер Михаил Кокшенов госпитализирован в реанимацию в Москве

17.10.2017 21:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 окт — Sputnik. Советский и российский актер Михаил Кокшенов госпитализирован во вторник в реанимационное отделение Первой градской больницы имени Пирогова в Москве, передает РИА Новости.

Актер Михаил Кокшенов госпитализирован в реанимацию в Москве
© AFP/ FILIPPO MONTEFORTE
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По словам медиков, известный артист кино, режиссер и продюсер находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Накануне Кокшенов отметил 80-летие.

Михаил Кокшенов получил известность после роли в фильме "Председатель" в 1964 году, после чего стал один из самых снимаемых киноактеров.

Другие известные роли актер сыграл в фильмах "Спортлото 82", "Белые росы", "Адъютант его превосходительства", "Александр маленький" и других.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне известный киноактер отметил юбилей – ему исполнилось 80 лет.

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