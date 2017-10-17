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Актер Михаил Кокшенов госпитализирован в реанимацию в Москве
17.10.2017 21:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 окт — Sputnik. Советский и российский актер Михаил Кокшенов госпитализирован во вторник в реанимационное отделение Первой градской больницы имени Пирогова в Москве, передает
© AFP/ FILIPPO MONTEFORTE
По словам медиков, известный артист кино, режиссер и продюсер находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Накануне Кокшенов отметил 80-летие.
Михаил Кокшенов получил известность после роли в фильме "Председатель" в 1964 году, после чего стал один из самых снимаемых киноактеров.
Другие известные роли актер сыграл в фильмах "Спортлото 82", "Белые росы", "Адъютант его превосходительства", "Александр маленький" и других.
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Накануне известный киноактер отметил юбилей – ему исполнилось 80 лет.
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