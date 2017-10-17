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Букеровскую премию получил американец за роман о Линкольне

18.10.2017 08:29 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Американский писатель Джордж Сандерс стал лауреатом Букеровской премии, присуждаемой в области англоязычной литературы, сообщают мировые СМИ.

Букеровскую премию получил американец за роман о Линкольне
© Pexels John Phillips
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Премию 58-летний Сандерс получил за роман Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо"). До него лауреатом "Букера" был только один американец — писатель Пол Битти с романом "Распродажа" (2016 год).

"Линкольн в бардо" — первый "полнометражный" роман Сондерса. Ранее он был известен прежде всего как автор рассказов.

В романе рассказывается об одной ночи в жизни президента США Авраама Линкольна, когда он приходит на могилу своего 11-летнего сына, который скончался в начале Гражданской войны. На кладбище Линкольн впадает в промежуточное состояние (подобное состояние между жизнью и смертью буддисты называют "бардо") и ведет интересные диалоги с душами умерших людей.

За основу сюжета взят реальный эпизод из жизни Линкольна 1862 года. Книга вышла в издательстве Bloomsbury.

"Форма и стиль этого совершенно оригинального романа представляет собой остроумный, тонкий и трогательный рассказ", — заявила журналистам председатель жюри "Букера" Лола Янг.

Всем финалистам (включая лауреата), вручается чек на 2,5 тысячи фунтов, а также подарочное издание книги ручной работы.

Сондерс получит приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. Помимо "Букера", он лауреат многих премий и наград.

Букеровскую премию получил американец за роман о Линкольне
© Sputnik/ Константин Чалабов
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Всего в шорт-листе Букеровской премии было шесть книг: роман американского писателя Пола Остера "4, 3, 2, 1"; книга пакистанского автора Мохсина Хамида Exit West ("Выход на запад"); History of Wolves ("История хищников") от автора готических романов американки Эмили Фридлунд; книга мастера интеллектуальной прозы из Шотландии Али Смит Autumn ("Осень") и дебютный роман британки Фионы Мозли Elmet ("Элмет").

Букеровскую премию вручают начиная с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, и теперь шанс на премию есть у писателей из любых стран. Главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

 
Теги: Минск
 
 
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Американский писатель Джордж Сондерс стал обладателем Букеровской премии (Man Booker Prize) за 2017 год.

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