МИНСК, 18 окт — Sputnik. Программа игрового кино на кинофестивале будет представлена картинами 55 стран мира. Sputnik изучил, чем впечатлит зрителя конкурсная программа игрового кино.

"Иней" (реж. Шарунас Бартас)

Кинофильм литовского режиссера Шарунаса Бартаса о вооруженном конфликте на востоке Украины в 2017 году был отобран для участия в программе секции "Двухнедельник режиссеров" на 70-м Каннском международном кинофестивале. Кинопресса фильм раскритиковала.

Сюжет складывается из истории молодого литовца Рокаса, которому однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами. Реальность оказывается гораздо более жестокой, чем романтические представления молодого литовца, но именно там он находит настоящую любовь.

"Вестерн" (реж. Валеска Гризебах)

Немецкий режиссер рассказывает о противоречиях между группой немецких рабочих и жителями небольшого региона между Грецией и Болгарией. В общении между рабочими и жителями обнаруживаются проблемы: немцы сталкиваются с языковым барьером, культурными различиями, недоверием населения к чужакам. Рабочим придется постараться, чтобы добиться расположения местных жителей.

"Канделария" (реж. Джонни Хендрикс Инестроса)

Главная премьера Венецианского фестиваля "Канделария" рассказывает о жизни пожилой пары. Действие происходит в Гаване. В 1994-ом, после исчезновения СССР, Куба осталась без привычной поддержки. Это сказалось на уровне жизни людей. Канделария и Гюго живут бедно, недоедают, но не унывают. Во всяком случае, стараются не унывать.

Однажды Канделария, вечерами поющая для души в кафе, а днем работающая горничной в отеле, находит случайно попавшую в грязное белье видеокамеру. Виктор Гюго тайком снимает обнаженную жену и записывает на видео редкий супружеский секс. Когда камера попадает в руки местного барыги, тот предлагает старикам бизнес.

"Меленький крестоносец" (Вацлав Кадрнка)

Эта историческая драма снята совместно Чехией, Словакией и Италией. Фильм рассказывает о рыцаре Боржеке, отправляющемся на поиски сына Еника, который бежал из отчего дома и направился в Святую землю, находясь под впечатлением от Крестовых походов.

"Кентавр" (реж. Актан Арым Кубат)

Фильм рассказывает о казахской национальной идентичности. В беседе для Sputnik Казахстан режиссер пояснил, что возвращение к национальным корням не означает превращение в аборигенов.

"Когда мы приобретем или вернем духовность? Сложно говорить… Но я думаю, что не только режиссеры, художники, писатели должны прикладывать усилия в этом направлении, — должно постараться и государство. Мы не очень любим это слово, но у страны должна быть идеология", — сказал Актан Арым Кубат.

"Кроткая" (реж. Сергей Лозница)

Сценарий ленты написан по мотивам одноименного рассказа Федора Достоевского. Действие фильма происходит в наши дни. Женщине на почте возвращают посылку, отправленную ею некоторое время назад мужу, который отбывает срок наказания за преступление, которого он не совершал. Несчастная женщина глубоко расстроена и решает ехать к мужу, чтобы узнать, что случилось.

"Гранатовый сад" (реж. Ильгар Наджаф)

Картина уже побывала на нескольких фестивалях. Фильм "Гранатовый сад" был выпущен в 2016 году. Авторами сценария картины выступили Асиф Рустамов, Ильгар Наджафов и Ролаф Ян Миннебоо.

"Хибула" (реж. Георгий Овашвили)

Психологическая драма "Хибула" рассказывает о последних днях жизни первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

"Хибула" завершит кинотрилогию Овашвили, которая началась с фильма "Другой берег" в 2009 году и продолжилась драмой "Кукурузный остров" в 2014 году. Фильм "Хибула" посвящен последним 50-ти дням жизни Гамсахурдия, который в конце декабря 1993 года при неизвестных обстоятельствах погиб в селе Дзвели Хибула (регион Самегрело — Земо Сванети, Западная Грузия).

"Поророка" (реж. Константин Попеску)

Семейная пара Богдан и Кристина счастливо живет с двумя детьми, Марией и Ильей. Однажды Богдан, гуляя по парку, обнаруживает кое-что, изменившее жизнь семьи. Картина является совместным производством Румынии и Франции.

"Турецкое седло" (реж. Юсуп Разыков)

Герой фильма, Ильич, не может понять — что с ним не так? Ильич — бывший "топтун", агент по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Он опытный инструктор, но теперь находится на пенсии.

От одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в нем интерес, любопытство. Врач ставит ему диагноз — "Синдром пустого Турецкого седла", который для общества опасности не представляет…

"Ноябрь" (реж. Райнер Сарнет)

Картина снята совместно Эстонией, Нидерландами и Польшей. Молоденькая крестьянская девушка Лийна безнадежно влюблена в сельского парня Ханса. Ему же нравится прекрасная барышня из поместья. Действие происходит в языческом эстонском селе, где водятся оборотни, ведьмы и другие мифологические существа.