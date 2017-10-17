Сондерс – как прийти от геофизики к Букеровской премии

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Американский писатель Джордж Сондерс с романом "Линкольн в бардо" стал победителем престижной литературной Букеровской премии. Лауреата премии назвали во вторник в Лондоне. В русскоязычной среде Сондерса почти не знают, зато в англоязычной его считают успешным писателем.

Сондерс — второй пример американца, который получил премию за 49 лет ее существования. Прежде писатель был известен своими рассказами. Он родился в 1958 году в Техасе, его роман повествует о ночи из жизни президента Авраама Линкольна сразу после смерти его одиннадцатилетнего сына Уильяма — и его дальнейшей жизни. Книга занимала первое место в списке бестселлеров The New York Times.

В некоторых ответвлениях буддистской философии бардо — это момент между смертью и перерождением к новой жизни. На роман Сондерса вдохновил рассказ кузины его сестры о том, как Линкольн несколько раз приходил в усыпальницу сына. Эти визиты он совершал, чтобы подержать на руках тело покойного ребенка. Сам писатель говорит, что хоть в романе присутствуют мистические стороны, он остается довольно реалистичным. Комментируя выбор слова "бардо" в названии книги, писатель говорит, что пытался избежать предубеждений по отношению к роману, который претендует на рассуждение о жизни после смерти.

Писатель создает аудиоверсии своих книг и всех персонажей озвучивает сам. Однако в случае с романом он посчитал нецелосообразным дать свой голос всем 166 персонажам книги. Среди тех, кто озвучил их озвучил, оказались Райан Уильсон, Джулианна Мур, а также жена, дети и друзья самого автора.



© Sputnik/ Константин Чалабов Шорт-лист Международной Букеровской премии объявили в Лондоне

Карьеру Сондерс начинал не как писатель. Семь лет он работал составителем технической документации и инженером-геофизиком в одной из компаний Нью-Йорка. Некоторое время работал на разведке нефтяных месторождений в Суматре. С 1997 года Сондерс учился литературной работе в магистратуре на Сиракузах, где познакомился с будущей супругой Паолой Редик. Почти через десять лет он получил несколько знаковых стипендий, как писатель читал лекции в университетах, а в 2007 году издал сборник нон-фикшн историй.

Свой первый приз за рассказ он получил в 1994 году. Позже его произведения размещались на страницах в "Нью-Йоркере", "Эскваере", "Харперс Мэгазин" и других изданиях.

Кроме победителя, в шорт-листе премии было шесть книг, среди них роман американца Пола Остера "4, 3, 2, 1", книга пакистанского автора Мохсина Хамида "Выход на запад", готический роман американки Эмили Фридлунд "История хищников", книга шотландки Али Смит "Осень" и первый роман британки Фионы Мозли "Элмет".