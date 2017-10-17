МИНСК, 18 окт — Sputnik. В Могилеве увидеть нашумевший фильм Алексея Учителя "Матильда" можно будет лишь в одном кинотеатре города — "Октябре", рассказала в ходе пресс-конференции в мультимедийном центре Sputnik региональный представитель компании-прокатчика Алина Малахова.



© Sputnik/ Евгений Одиноков Представлять "Матильду" в Минске будет актер Сергей Гармаш

"В Могилеве фильм выйдет в кинотеатре "Октябрь", в Бобруйске в кинотеатре "Товарищ". Все остальные кинотеатры Могилевской области с Матильдой работать, к сожалению, не будут. Руководитель Могилевского киновидеопроката приняла такое решение", — пояснила Малахова.

По ее словам, глава Могилевского киновидеопроката приняла из-за "личного морального несогласия" с авторами картины.

"Матильда" — новый фильм знаменитого российского режиссера Алексея Учителя, посвященный истории любви между наследником престола Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской. Официальная премьера картины запланирована на 26 октября, однако еще до выхода в прокат лента вызвала много обсуждений в обществе. Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила авторов сначала в оскорблении Николая II, канонизированного Русской православной церковью, а затем еще и в нецелевом использовании средств.

Из-за угроз противников "Матильды" российская объединенная сеть кинотеатров "Формула кино" и Синема парк" вначале отказалась показывать картину. Продюсер картины Алексей Рязанцев, который приехал в Минск на презентацию ленты, сказал, что сейчас творческая группа даже благодарна владельцу сети Александру Мамуту, потому что его отказ от проката позволил привлечь внимание правоохранительных органов к проблеме.

"До этого как получалось: люди обращались в полицию, показывали письма, где им угрожали сжечь кинотеатр, угрожали расправой. В некоторые кинотеатры даже приходили с угрозами, особенно в небольших городах все это случалось. А реакция МВД на это была достаточно вялой. А после отказа Мамута от проката "Матильды" к этому присоединилась и Госдума в лице председателя комитета по культуре Госдумы Говорухина, и президент обратил внимание. Что-то начало меняться. И после того, как эти меры были приняты, последовало заявление о возврате в прокат сети "Формула кино" и Синема парка ", — напомнил Рязанцев.



© Sputnik / Ирина Петрович Продюсер Алексей Рязанцев

Хотя в России по-прежнему есть случаи, когда руководство кинотеатров отказывается показывать "Матильду", в том числе и по религиозным причинам. Рязанцев сказал, что относится к такому решению с пониманием. Но предположил, что очереди в кассы у конкурентов могут заставить руководство кинотеатров-отказников пересмотреть свою позицию. Потому что в России отказывают "Матильде" в прокате в основном небольшие частные кинотеатры.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава БПЦ митрополит Павел призвал не ходить на "Матильду"

Ситуацию же в Могилеве Рязанцев назвал странной.

"Какая-то странная ситуация: фильм в Беларуси имеет прокатное удостоверение государственного образца. И государственное предприятие, получившее прокатное удостоверение государственного образца, подписанное фактически его руководителем в лице министра культуры, отказывается показывать… ", — заметил продюсер картины.

Жителям Могилева, которые не смогут посмотреть кино в своем городе, он предложил ехать смотреть "Матильду" в Минск.

Напомним, в Могилеве с августа 1915 по 1917 года размещалась Ставка Верховного главнокомандующего во главе с Николаем II. По дороге из Могилева в Петербург в марте 1917 года император подписал отречение от престола.