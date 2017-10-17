Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года Москве. С самого детства он мечтал пойти по стопам отца — актера и режиссера, проводил на работе Виталия Безрукова много времени. После школы будущий актер поступил и успешно окончил МХАТ. Сразу же был принят в труппу театра Олега Табакова.

В кино слава нашла Безрукова после сериала "Бригада", который и сегодня остается популярным. К сорока годам Безруков сыграл многих выдающихся людей: Пушкина, Есенина, Высоцкого. На счету актера более 60 ролей в кино. Именно поэтому многие убеждены, что Безрукова слишком много. Другие же напротив хотят видеть его больше и больше. Так или иначе к Безрукову никто не остается равнодушным.

Сегодня актер продолжает активно сниматься в кино, играть в театре, он также много гастролирует и охотно дает интервью.

В сентябре этого года Сергей Безруков представлял в столице Беларуси картину "После тебя". Актер рассказал, что он думает о новом фильме, самореализации и поделился планами в интервью Sputnik >>