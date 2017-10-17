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Прокат "Матильды" в Могилеве ограничили из-за "царской семьи"

18.10.2017 12:59 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Решение об ограниченном прокате картины Алексея Учителя "Матильда" принимала экспертная комиссия, сообщила Sputnik директор Могилевского государственного предприятия "Киновидеопрокат" Ирина Дорофеева.

"У нас было решение репертуарной комиссии. Было много обращений в органы власти, к нам приходили. Было достаточно много обращений. Поэтому на репертуарной комиссии мы услышали другую часть, которая просила воздержаться, учитывая то, что Могилевская область особенная для царской семьи", — рассказала Дорофеева.

Ранее в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь  региональный представитель компании-прокатчика Алина Малахова рассказала, что в Беларуси проблемы с прокатом нашумевшей картины возникли только в Могилевской области. По словам Малаховой, картину Учителя покажут только в одном кинотеатре Могилева — "Октябре" и одном кинотеатре Бобруйска — "Товарищ".

Прокат "Матильды" в Могилеве ограничили из-за "царской семьи"
© Sputnik / Ирина Петрович
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"Все остальные кинотеатры города Могилева с "Матильдой" работать, к сожалению, не будут.  Руководитель Могилевского "Киновидеопроката" приняла такое решение", — пояснила Малахова.

У представителей компании-прокатчика сложилось ощущение, что такое решение было принято из-за "личного морального несогласия" с авторами картины.

Могилевский кинотеатр "Октябрь" не входит в структуру "Киновидеопроката". У государственной сети в Могилеве 4 кинотеатра, и ни один из них не будет показывать "Матильду".

Нашумевшая картина о любви наследника российского престола Николая и балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат 26 октября.

Напомним, что в Могилеве с  августа 1915 по 1917 года размещалась Ставка Верховного главнокомандующего во главе с Николаем II.  По дороге из Могилева в Петербург в марте 1917 года император подписал отречение от престола.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Решение принималось с учетом того, что "Могилевская область – особенная для царской семьи", пояснили в областном киновидеопрокате.

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