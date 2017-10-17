МИНСК, 18 окт — Sputnik. Минский международный кинофестиваль подготовил для зрителей "революционный" подарок.

К столетию революции 7 ноября в кинотеатре "Москва" покажут лирическую комедию Бориса Барнета "Дом на Трубной".

Фильм был снят еще в 1928, к юбилею революции картину отреставрировали.

"Дом на Трубной" — это одновременно сатирическая комедия и "история Золушки" советской эпохи, обаятельный, озорной, трепетный рассказ о "новом" постреволюционном быте 20-х годов, еще не скованном догмой советской идеологии", — представили организаторы фильм.

Дом на Трубной, где приходится трудиться главной героине Паране, населен забавными нэпманами, погруженными в свой собственный мирок, полный мещанской суеты и сплетен. Голиковы без зазрения совести третируют свою прислугу, заставляя скромную и бессловесную Параню выполнять непосильную работу. Но все меняется, когда обитатели дома узнают, что Прасковья Питунова стала депутатом Моссовета.

Роль домработницы Парани Питуновой стала одной из первых в карьере Веры Марецкой — народной артистки СССР и любимой актрисы целого поколения. Режиссер картины — Борис Барнет — один из немногих, если не единственный режиссер сталинской эпохи, кому удавалось сохранять легкую интонацию, человеколюбие и искреннюю чувственность в изображении советской жизни, отметили организаторы.

Показ фильма пройдет под аккомпанемент Ансамбля 4'33'', которым руководит российский скрипач и композитор Алексей Айги. В рамках проекта "Немое кино. Живая музыка" композитор написал музыку к шести легендарным немым лентам, среди которых "Метрополис" Фрица Ланга и две картины Бориса Барнета, в том числе — "Дом на Трубной".

Айги писал музыку для Петра и Валерия Тодоровских Владимира Хотиненко, Павла Лунгина, Виталия Манского, Анны Меликян, Кирилла Серебренникова. В 2016 году он создал саундтрек к картине Рауля Пека "Я вам не негр", номинированной в этом году на премию "Оскар" в категории документальных фильмов. В этом году ее покажут на "Лістападзе".

А 8 ноября состоится специальный клубный концерт Алексея Айги и Ансамбля 4'33'' для гостей и зрителей фестиваля.