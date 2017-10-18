ВИТЕБСК, 19 окт — Sputnik. Активистки обратились к городским властям с просьбой отменить выступление исполнителя шансона Виктора Калины. Но артист уверен, что подобная провокация не помешает его поклонникам увидеть выступление.

Витебская публика не избалована яркими премьерами или гастролями звезд первой величины. После Славянского базара культурная жизнь здесь идет размеренно и неспешно. Афиши уже не пестрят громкими именами, а концертные площадки в большинстве своем пустуют. Однако музыкальная программа октября некоторых жителей Витебска привела в замешательство. В частности, общественных активисток возмутило запланированное на 23 октября выступление Виктора Калины.

От интернета до прокуратуры

Негодование витебчанок было вызвано агрессивной пропагандой и резкими высказываниями певца в адрес Беларуси. По мнению женщин, артист пропагандирует "русский мир" и оскорбительно высказывается о своих же земляках. Одна из активисток, назовем ее Татьяна, обратилась с заявлением в прокуратуру, предоставив скриншоты высказываний певца в социальных сетях, где Калина уничижительно высказывается не только о белорусах, но и представителях других национальностей. А в Витебский областной отдел культуры активистка отправила электронное обращение с просьбой отменить запланированное мероприятие, так как "оно может повредить психическому здоровью посетителей".

Пока городские власти никаких действий по запрету концертного выступления Виктора Калины в Витебске не предприняли. Директор Витебской областной филармонии Елена Подоляк отметила, что для отказа в проведении мероприятия нужны очень веские причины, так как с певцом был заключен договор. Артист лишь арендует помещение на время выступления. Кроме того, Подоляк будет сама следить за ходом концерта и, в случае чего, выступление будет прекращено.

"Дубль-2. Виктор Калина заново рвется в Витебск. В 2015-м площадку ему запретили, поскольку нашлись добрые люди, которые напомнили областному отделу культуры, кто такой этот так называемый певец, что его гастрольная деятельность противоречит национальным интересам", — написала активистка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сообщений сохранены).

Виктор Калина в свою очередь довольно грубо и резко парировал выпад активистки.



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Многие пользователи социальных сетей поддержали женщину, посчитав такие слова в адрес активистки неуместными и оскорбительными. Неравнодушные витебчане советовали активистке обратиться с заявлением в соответствующие органы по факту подобных высказываний в ее адрес. Однако Татьяна отказалась вступать в баталии с певцом и уверенно заявила, что к такому исполнителю на концерт витебская публика просто не пойдет.

Чуть позже в интернете Калина выступил с обращением, где весьма критично высказался о деятельности активистов, а лично Татьяне порекомендовал "грамотного психотерапевта".

"Уважаемая Т.! Хочу заметить, Витебск это не ваша личная уборная, сортир или дача. Витебск, это самый русский из всех белорусских городов. Следовательно, исторически еще и самый братский. Как посмели вы говорить за весь город и от имени всех жителей города? Кто вам дал такие огромные полномочия? Возможно голоса, которые с вами регулярно общаются из космоса?" — написал певец.

Кто на Калину?

К слову, за неделю до концерта в кассах продано не так много билетов. Истинных поклонников певца нашлось лишь чуть больше пятидесяти, и это при том, что зал рассчитан на 400 человек. Однако, как рассказал Sputnik Виктор Калина, даже если билеты будут проданы в минимальном количестве, концерт состоится.

"Мы выступим на сцене Витебска принципиально, пусть и в убыток. Понимаю, что таким ораторам просто нечего делать, лучше бы занимались общественно важными делами. Я люблю свою страну и публично никогда не высказывался против белорусов. В связи с заявлениями активистов, отдел культуры потребовал полную программу моего выступления, а также тексты песен. Они провели проверку и никакого компромата не нашли. Концерт состоится в любом случае", — рассказал Калина.

За последние два года шансонье уже во второй раз будет пытаться собрать зал в Витебске. И если в 2015 концерт был запрещен, то этой осенью поклонники певца все же услышат его выступление.