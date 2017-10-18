ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска вновь оказалась в номинации на "Новой Фабрике Звезд"

19.10.2017 11:40 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Белорусская исполнительница Зина Куприянович во второй раз оказалась на грани вылета из проекта "Новая Фабрика Звезд", сообщил телеканал Муз-ТВ.

Спасти певицу можно с помощью онлайн-голосования на сайте Муз-ТВ.

Зина Куприянович уже оказывалась в номинации, однако после отчетного концерта осталась в проекте. На сцене "Новой Фабрики Звезд" Зина уже выступала в дуэте с Алексеем Глызиным, Нюшей, Александром Рыбаком и другими российскими звездами.

"Новая Фабрика Звезд" стартовала полтора месяца назад на телеканале Муз-ТВ. После 15-летнего перерыва она стала продолжением культового музыкального проекта, который собирал у экранов миллионы людей. Продюсером "Новой Фабрики Звезд" выступил Виктор Дробыш.

С самого начала участие в телепроекте принимали две белоруски, однако Марта Жданюк выбыла.

Самая молодая участница проекта Зина Куприянович @zina_kyprianovich тоже номинирована уже во второй раз! Зина очень переживает и уже вовсю трудится над своим номером, чтобы доказать, что она достойна остаться на Новой Фабрике Звезд! Заходи на muz-tv.ru/fabrika и нажимай "Спасти" под фотографией Зины, твой голос может стать решающим!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасти Зину Куприянович можно с помощью онлайн-голосования на сайте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Женщина потеряла собаку и искала ее шесть дней. На помощь пришли высокие технологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика