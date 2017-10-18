МИНСК, 19 окт — Sputnik. Белорусская исполнительница Зина Куприянович во второй раз оказалась на грани вылета из проекта "Новая Фабрика Звезд", сообщил телеканал Муз-ТВ.

Спасти певицу можно с помощью онлайн-голосования на сайте Муз-ТВ.

Зина Куприянович уже оказывалась в номинации, однако после отчетного концерта осталась в проекте. На сцене "Новой Фабрики Звезд" Зина уже выступала в дуэте с Алексеем Глызиным, Нюшей, Александром Рыбаком и другими российскими звездами.

"Новая Фабрика Звезд" стартовала полтора месяца назад на телеканале Муз-ТВ. После 15-летнего перерыва она стала продолжением культового музыкального проекта, который собирал у экранов миллионы людей. Продюсером "Новой Фабрики Звезд" выступил Виктор Дробыш.

С самого начала участие в телепроекте принимали две белоруски, однако Марта Жданюк выбыла.