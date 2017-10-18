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Сцена помогает: в Минске стартует форум "Театр и аутизм"
19.10.2017 14:20 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Дети с аутизмом наравне с другими ребятами ставят постановки в белорусском семейном инклюзив-театре "І".
"Мы поставили уже три спектакля, в которые привлекли ребят с аутизмом", — рассказала в пресс-центре Sputnik художественный руководитель семейного инклюзив-театра Ирина Пушкарева.
Накануне старта международного форума "Театр и аутизм" эксперты обсудили, как можно привлечь ребенка с аутизмом не только к локальным постановкам, но и работе в мировых труппах.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Включение в театральную деятельность — одно из успешных методов корректировки и улучшения состояния детей с аутизмом в мировой практике. Ребята в театральных студиях испытывают улучшение по всем аспектам; улучшается коммуникативность, социализация. В Беларуси впервые создали инклюзивный театр полтора года назад.
"Первый спектакль показали в Белгосфилармонии, волновались — придут ли люди? Мы увидели порядка семисот человек, и вынуждены были принести дополнительные стулья", — рассказал начальник отдела корпоративных коммуникаций унитарного предприятия Velcom Вячеслав Смирнов.
Компания поддержала создание в Беларуси инклюзивного театра. Смирнов рассказал, что двадцать воспитанников театра спустя год стали полноценными актерами, на игру которых откликается зритель.
"Аутизм не болезнь, это особое состояние психики, которое по-другому фиксирует окружающую действительностью и выстраивает с ней общение", — подчеркнула во время беседы директор Института инклюзивного образования, доктор педагогических наук, доцент Вера Хитрюк.
Одним из партнеров форума выступил банк "Решение". Представитель банка — исполняющий обязанности председателя правления Сергей Будников — отметил, что организация рада поддержать проект. А пожелавший остаться неназванным сотрудник отметил, что не раз обдумывал, не стоит ли рассматривать аутизм как требование расширить взгляд на корни сознания.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Больше десяти лет у нас проходит инклюзивный творческий фестиваль, куда со всей области приезжают и дети с особенностями, и их обычные сверстники. Приятно было видеть на сцене всех детей, которые выступают вместе. Это показатель толерантности нашего общества", — отметила заместитель директора по основной деятельности ГУО "Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и развития" Елена Козорез.
Своим опытом в этой сфере делятся и иностранцы. Художественный руководитель нидерландского театра KAZOU Ханс Салеминк рассказал о своем опыте работы с инклюзивным театром и показал видеозаписи постановок. Увидеть их можно на Sputnik.
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Как меняет людей с аутизмом театр, эксперты обсудили в пресс-центре Sputnik.
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