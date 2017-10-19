Лукашенко объявил благодарность председателю СПБ Чергинцу

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил благодарность председателю ОО "Союз писателей Беларуси" Николаю Чергинцу, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik / Виктор Толочко Николай Чергинец: мои книги с автографами отлично действуют на ГАИ

Соответствующее распоряжение глава государства подписал в четверг.

Благодарность президента Чергинцу объявлена "за многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусской литературы".

В минувший вторник Чергинец отметил 80-летний юбилей. Ранее глава государства поздравил писателя и политика с праздником , пожелав ему и дальше радовать читателей жизнелюбием, энергией и желанием быть полезным Беларуси и ее народу.