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Лукашенко объявил благодарность председателю СПБ Чергинцу
19.10.2017 19:55 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил благодарность председателю ОО "Союз писателей Беларуси" Николаю Чергинцу, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik / Виктор Толочко
Соответствующее распоряжение глава государства подписал в четверг.
Благодарность президента Чергинцу объявлена "за многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусской литературы".
В минувший вторник Чергинец отметил 80-летний юбилей. Ранее глава государства
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Два дня назад Заслуженный деятель белорусской культуры отпраздновал 80-летний юбилей.
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