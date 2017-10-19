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Лукашенко объявил благодарность председателю СПБ Чергинцу

19.10.2017 19:55 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил благодарность председателю ОО "Союз писателей Беларуси" Николаю Чергинцу, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко объявил благодарность председателю СПБ Чергинцу
© Sputnik / Виктор Толочко
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Соответствующее распоряжение глава государства подписал в четверг.

Благодарность президента Чергинцу объявлена "за многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусской литературы".

В минувший вторник Чергинец отметил 80-летний юбилей. Ранее глава государства поздравил писателя и политика с праздником, пожелав ему и дальше радовать читателей жизнелюбием, энергией и желанием быть полезным Беларуси и ее народу.

 
Теги: Минск
 
 
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Два дня назад Заслуженный деятель белорусской культуры отпраздновал 80-летний юбилей.

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