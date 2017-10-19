Белоруску наградили за серию фотографий о Санкт-Петербурге

СОЧИ, 19 окт — Sputnik. Белоруску Юлию Журавкевич отметили дипломом международного конкурса "Россия: пять причин моей симпатии", проведенного Россотрудничеством, передает корреспондент Sputnik.

Минчанка благодаря участию в конкурсе смогла поехать на Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. Церемония награждения призеров конкурса, посвященного фотографиям и текстам о России, прошла в четверг на площадке Олимпийского парка.

Белорусским призером международного конкурса стала Юлия Журавкевич — юрист из Минска. Как рассказала Sputnik сама Юлия, ее фотопроект был посвящен Санкт-Петербургу и ее любви к северной столице России.

Призеры конкурса, помимо возможности посетить ВФМС-2017 и поучаствовать в мероприятиях форума, получили памятные дипломы от Россотрудничества, а также подарки с русским национальным колоритом: мед, пастилу, иван-чай и даже еловую шишку.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов продлится в Сочи до 22 июня. В церемонии закрытия форума примет участие и президент России Владимир Путин.

ВФМС этого года стал рекордным по масштабу проведения: для участия в нем со всего мира съехались более 25 тысяч участников, а на площадках фестиваля выступали и глава МИД РФ Сергей Лавров, и известный оратор Ник Вуйчич, и политик Владимир Жириновский, и многие другие видные деятели.