МИНСК, 20 окт — Sputnik. Лидером онлайн‐голосования по выбору национального супергероя в социальной сети "ВКонтакте" стал главный герой фильмов "Брат" и "Брат 2" Данила Багров.

"В этом персонаже есть много противоречивого, но, с другой стороны, он — герой своей эпохи, правдоподобный и следующий каким-то своим, важным для него жизненным принципам. Мы сознательно пошли на этот социальный и информационный эксперимент, чтобы больше изучить широкую общественную аудиторию и открытым путем выяснить, кто вызывает большее ощущение надежности и безопасности, уважение и симпатию наших граждан", — пояснил один из организаторов Николай Маричев.

Данила Бодров набрал 45% голосов, в голосовании приняли участие более 40 тысяч человек. Инициаторами выбора главного супергероя России стали организаторы выставки средств безопасности "Интерполитех" и Медиасовет Координационного совета Негосударственной сферы безопасности России.

Ближайшими соперниками киногероя оказались былинный богатырь Илья Муромец и следователь Глеб Жеглов из многосерийного фильма "Место встречи изменить нельзя". Герой эпоса набрал 13% голосов, а советский детектив — 11% голосов. Также в голосовании участвовали Дядя Степа, Штирлиц, Сергей Глухарев и Ольга Терентьева.