Афиша на выходные: куда пойти 21-22 октября в Минске

Судя по всему, тепло в этом году закончилось окончательно. Во всяком случае, в эти выходные погода, судя по прогнозам, не слишком будет благоприятствовать длительным пешим прогулкам.

Это значит, надо искать альтернативные развлечения и впечатления. Sputnik подобрал несколько вариантов.

"Петля Пристрастия"

Одна из самых модных белорусских групп последнего времени "Петля Пристрастия" сыграет в эту субботу большой сольный концерт в клубе Re:Public. Последняя пластинка команды, играющей инди-рок, взяла сразу четыре награды на музыкальной премии, которую ежегодно проводит среди музыкантов портал Expert.by. А их предыдущих альбом "Фобос" был признан лучшим релизом 2013 года по версии российского журнала "Афиша".

На концерте в Re:Public "Петля Пристрастия" обещает сыграть лучшие хиты с прежних альбомов и, возможно, порадовать премьерой. Стоимость билетов от 20 рублей.

Поздравить Киркорова

Совершенно иная музыка и смыслы будут звучать вечером в субботу в "Минск-Арене".

Здесь своих поклонников рассчитывает собрать Филипп Киркоров, который везет в Минск свое шоу "Я". Организаторы уверяют, что грандиозная постановка от Франко Драгоне, режиссера спектаклей для Cirque du Soleil, стала еще более зрелищной. Премьера программы состоялась год назад, сейчас она дополнена новыми песнями и номерами.

Киркорову в этом году исполнилось 50, поэтому тур представлен как юбилейный. Соответственно, у зрителей, полагают организаторы, есть отличная возможность этим походом на концерт поздравить любимого исполнителя. Стоимость билетов от 44 рублей.

Квест "Проклятие Тутанхамона"

В субботу и воскресенье в Минске будут искать капсулу с осколком древней маски. Тот, кто найдет и опубликует фото с хэштегом #ПроклятиеТутанхамона, получает шанс приблизиться к главному призу — путевке в Египет, а также получает два пригласительных билета на выставку "Сокровища Древнего Египта", которая сейчас экспонируется в Национальном художественном музее.

В музей можно будет идти сразу, а вот путевку разыграют среди всех финалистов квеста "Проклятие Тутанхамона". Задание надо искать в специальных группах Facebook, ВКонтакте и Instagram, там же можно ознакомиться с подробными правилами участия.

Начало квестов в субботу и воскресенье в 11:00.

"Осенний салон с Белгазпромбанком-2017"

В Минске продолжает свою работу "Осенний салон" — крупнейшая в Беларуси выставка-продажа современного искусства. Но салон — это не только экспозиция, это еще и возможность услышать художников, искусствоведов, а также научиться чему-то самому.



© Pixabay Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября

Едва ли не каждый день во Дворце искусств в рамках салона проходят какие-то образовательные мероприятия. В частности, в субботу анонсируют мастер-класс по графике, пластический перформанс и спектакль "Пуповина" по пьесе Майи Тульчинской "Страсти по дивану". В воскресенье одна из участниц выставки Анна Белоус расскажет, что такое монопринт и как его делать.

Стоимость входного билета 5 рублей.

Рыбки

Пираньи, редкие пресноводные скаты, рыбы, дельфины, пресноводные акулы, огромные сомы, сказочные золотые рыбки и многие другие. Устроители "Аквафорума-2017", который пройдет в субботу и воскресенье во Дворце спорта, утверждают, что такого представительства водной фауны Минск еще не видел.

Причем на выставке будут не только рыбы, но и лягушки, тритоны, черепахи, рептилии и даже хамелеоны! Помимо собственно выставки и общения с профессионалами, организаторы обещают и развлекательную программу: костюмированное шоу черепах им многочисленные конкурсы.

День кондитера

И на сладкое — праздник от известной кондитерской фабрики, который пройдет в субботу в торговом центре "Бонус". Обещают веселую развлекательную программу, дегустацию новой продукции, торговлю конфетами по сниженным ценам, подарки для участников конкурсов и розыгрышей.

Юных гостей будут встречать аниматоры в костюмах Красной Шапочки и Мишутки. Начало праздника в 12:00.