Произведения Николая Чергинца учат любить страну, быть настоящим патриотом - Рыженков

Максим Рыженков поздравляет Николая Чергинца

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произведения Николая Чергинца учат любить страну, быть настоящим патриотом. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков во время творческого юбилейного вечера известного белорусского писателя, заслуженного деятеля культуры, председателя Союза писателей Беларуси Николая Чергинца, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Максим Рыженков, судьба Николая Чергинца очень тесно связана с судьбой Беларуси, начиная с лихолетья войны, периодом восстановления страны, в котором он сыграл свою роль, борясь с негативными проявлениями, бандитизмом, преступностью. И дальнейшие страницы жизни Николая Ивановича - знаковые страницы истории страны: помощь братскому Афганистану, создание независимого государства и институтов этого государства.

Максим Рыженков огласил Поздравление и Благодарность Президента Беларуси.

Поздравил с юбилеем Николая Чергинца также заместитель-премьер министра Беларуси Василий Жарко. Он пожелал здоровья и творческого долголетия и вручил Приветственный адрес и Благодарность премьер-министра Беларуси.

На сцену в этот праздничный вечер поднимались председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, первый заместитель министра культуры Ирина Дрига и другие. Каждый из гостей говорил об удивительной личности Николая Чергинца, чья жизнь неотделима от жизни страны, и чьи книги для многих стали любимыми - писатель поднял детектив на уровень серьезного произведения.

Николай Иванович родился в 1937 году в Минске в многодетной семье. Его детство пришлось на военные годы. Оккупацию семья Чергинцов пережила в Минске, а отец будущего писателя воевал на фронте.

После войны Николай Чергинец поступил в среднюю мужскую школу, единственную в округе, где учился до седьмого класса. После этого пошел в вечернюю школу, чтобы была возможность работать.

С детства играл с друзьями в футбол. Начинающего футболиста заметили, после чего взяли на общественных началах в спортивную школу. Затем он попал в футбольную школу молодежи. В 1958-1962 годах на профессиональной основе Николай Иванович играл в футбольных командах Минска, Винницы, Кишинева.

В 1963 году окончил Высшую школу тренеров. После этого поступил на журфак, так как очень мечтал быть спортивным журналистом. Закончил два курса и перевелся на юридический факультет Белорусского государственного университета по специальности "правоведение", который окончил в 1969 году.

Служил в органах внутренних дел, где прошел путь от рядового сотрудника до начальника управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Белорусской ССР. С 1984 по 1987 год принимал участие в боевых действиях в Афганистане. С 1987 по 1993 год - начальник управления внутренних дел на транспорте Республики Беларусь. В 1993 году был назначен председателем комитета по социальной защите военнослужащих, ветеранов войны и увековечения памяти погибших при Совете Министров Беларуси.

В 1996-2008 годы трижды избирался членом Совета Республики Национального собрания. Возглавлял Постоянную комиссию Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, а также Комиссию парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики и информации. С 1988 по 2008 год был делегатом Республики Беларусь в ООН.

Николай Чергинец - кандидат юридических наук, академик Международной академии организационных и управленческих наук, академик Международной академии информационных ресурсов и технологий; профессор, гранд-доктор философии и права Всемирного распределенного университета ООН; академик, вице-президент Международной академии народов мира; лауреат многих международных, союзных и республиканских литературных премий, генерал-лейтенант.

Николай Иванович принимал активное участие в создании и укреплении Союзного государства Беларуси и России, в разработке правовых актов СНГ, был инициатором и исполнителем решения СНГ о вхождении в Межпарламентскую Ассамблею ОБСЕ и других инициатив на международной арене по линии СНГ. Является председателем Союза писателей Беларуси, членом Союза журналистов, Союза кинематографистов Беларуси. Награжден 11 орденами, более 40 медалями СССР, Республики Беларусь, Республики Афганистан, Республики Польша, многими почетными грамотами.

Он автор более 50 научных трудов и свыше 40 художественных произведений, нескольких сценариев к художественным кинофильмам. Его книги переведены более чем на 15 языков мира. Многие романы внесены в список лучших произведений мира.

За разноплановые достижения в области культуры и науки в 1998 году внесен в Книгу рекордов Гиннеса. В 2005 году Кембриджским библиографическим центром за выдающийся вклад в развитие международных отношений, а также за значительный вклад в художественную литературу присвоено звание "Международный профессионал 2005 года". В 2008 году Американским библиографическим институтом был признан "Человеком года" за выдающийся вклад в развитие Республики Беларусь.-0-