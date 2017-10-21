Юбилейный концерт Киркорова в Минске: на бис – в перьях и золоте

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Российский певец и шоумен Филипп Киркоров более получаса исполнял на бис свои песни на юбилейном концерте в Минске, передает корреспондент Sputnik в субботу из "Минск-Арены".

В самом начале концерта Киркоров, обращаясь к публике, сказал: "Мои первые зарубежные гастроли были в Минск. Это произошло 30 лет назад, тогда мне было 20 лет. И вам нетрудно посчитать, что теперь мне 50. Но эта цифра ничего не значит, это просто информация для паспортного стола".



© Sputnik / Виктор Толочко Филипп Киркоров на концерте в Минске

Благодарная минская публика, пришедшая на концерт Киркорова, более получаса не отпускала звезду со сцены. На бис Киркоров вышел в роскошном белом наряде, украшенном перьями экзотических птиц, "золотом" и венецианскими масками.

Певец исполнил несколько своих хитов — зал охотно подпевал, многие встали со своих мест и начали танцевать.

Меха и прически

Основная часть минской публики, которая пришла на Киркорова, — это дамы так называемого бальзаковского и постбальзаковского возраста. Видно было, что поклонницы готовились к концерту и тщательно уложили прически. Многие вспомнили свои брежневские 70-е, а кто-то — лихие 90-е. Особо преданные поклонницы пришли с красивыми и большими букетами цветов.

В буфетах кто-то пил кофе с пирожным, кто-то решился на бокал шампанского, а некоторые покупали сваренные у них на глазах початки кукурузы.



© Sputnik / Виктор Толочко Поклонницы Филиппа Киркорова приходили с цветами

Многие в "Минск-Арене" были в первый раз, и ажиотажа добавляло то, что некоторые дамы никак не могли найти свои места. "Бегаем, как лошади в цирке", — говорили они, пробегая мимо сектора. Окружность "Минск-Арены" составляет более 400 метров.

"Чел" с биноклем

Несмотря на то, что подавляющая часть публики, которая пришла на минский концерт Киркорова, — это женщины, было и определенное количество поклонников сильного пола. Некоторые пришли одни, другие — с женами и детьми. В частности, был замечен мужчина, который пришел на концерт Киркорова с большим армейским биноклем. Сидевшие рядом с ним дамы несколько раз между собой называли его "чел с биноклем".



© Sputnik / Виктор Толочко Чтобы получше разглядеть любимую звезду, многие пришли с биноклями

Было видно, что ему очень нравится творчество Филиппа Киркорова. Он постоянно отнимал бинокль у своей жены и маленького сына. Мужчина даже несколько раз, обращаясь к своей супруге, сказал: "Почему же нет танцпола?"

Лучшие места раскуплены

Как сообщили Sputnik в билетных кассах Минска, сегодня в первой половине дня можно было купить билеты на концерт Киркорова. "Лучшие места, безусловно, раскуплены, но билеты низшей ценовой категории есть", — сказала продавец. По ее словам, билеты стоили от 44 до 300 белорусских рублей.



© Sputnik / Виктор Толочко Филипп Киркоров во время концерта в Минске

Юбилейная программа "Я" приурочена к 50-летию известного певца и шоумена. Организаторы концерта в Минске называют его очень яркой и дерзкой звездой вне времени.



© Sputnik / Виктор Толочко Филипп Киркоров во время концерта в Минске

Над юбилейным шоу команда работала три года, было сшито несколько сотен костюмов, создана сцена-трансформер.

Постановкой программы руководил Франко Драгоне, известный по спектаклям Cirque du Soleil.

"Жаль, что не спел "Зайка моя"

Выйдя из зала, многие зрители начали покупать промо-продукцию: диски певца и майки с изображением Киркорова. Было видно, что зрителям концерт понравился, зал "Минск-Арены" был заполнен практически полностью.



© Sputnik / Виктор Толочко Гости концерта могли купить диски и майки с изображением Киркорова

Публика оценила яркое шоу и впечатляющие наряды своего кумира. Но в то же время, некоторые, уходя, говорили: "Жаль, что не спел "Зайка моя".

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Варне (Болгария). Музыкальные критики отмечают, что начало карьеры Киркорова датируется 1985 годом — он впервые появляется на телеэкране в программе "Шире круг" с патриотической песней "Алеша".



© Sputnik / Виктор Толочко Филипп Киркоров во время концерта в Минске

Взлет карьеры Киркорова пришелся на начало 90-х: он исполнил такие хиты, как "Атлантида", "Небо и земля", "Я поднимаю свой бокал". В 1997 голу сложился их творческий и семейный союз с "Примадонной". Звание народный артист России было присвоено певцу в 2008 году, спустя три года после развода с Аллой Пугачевой.