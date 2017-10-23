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Дуэт Потапа и Насти Каменских перестанет существовать

24.10.2017 17:59 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 окт — Sputnik. Участники украинского поп-дуэта "Потап и Настя" Александр Потапенко и Анастасия Каменских объявили об уходе со сцены, сообщает Sputnik.

"Мы решили поставить наш дуэт на паузу", — рассказали исполнители в своем видеообращении к поклонникам, размещенном на их YouTube-канале.

Каменских также отметила, что неизвестно, сколько продлится пауза. Участники дуэта рассказали, что на протяжении 11 лет они много трудились и дарили своим поклонникам хорошее настроение. Однако, как добавил Потапенко, на прощание они подготовили "кое-что интересное" фанатам. "Следите за новостями", — сказал он.

Дуэт "Потап и Настя" был образован в 2006 году. Музыканты за это время выпустили пять альбомом и 29 клипов. Среди наиболее известных их песен — "Не пара", "Чумачечая весна", "Умамы".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Поклонники с грустью восприняли новость и пожелали скорейшего возвращения на сцены любимого дуэта.

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