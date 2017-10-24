Остановленные в Эрмитаже во время революции часы заведут снова

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Остановленные сто лет назад в ночь ареста Временного правительства часы снова заведут в Эрмитаже ночью 26 октября, цитирует РИА Новости слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

"С завтрашнего дня они пойдут", – сказал он.

Часы простояли сто лет с 26 октября 1917 года и в момент ареста временного правительства находились в Белой столовой Эрмитажа. На протяжении долгого времени стрелки показывали время 2 часа 10 минут.

Накануне столетия революции состоится торжественное открытие выставки к ее юбилею "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь". Посетители смогут побывать во всех залах Зимнего дворца, изучить революционные плакаты, предваряющие основную экспозицию, и многие другие экспонаты. Организаторы уверены, что посетители будут тронуты и восхищены. "Проект-2017. Путешествие в революцию" был инициирован Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Пиотровский рассказал, что посетители посмотрят не просто на экспонаты, они увидят "говорящий дворец".

"В этом особенность Эрмитажа: стены помнят русскую историю. Они говорят, и мы помогаем им говорить и рассказывать то, что происходило в 1917 году", – сказал директор Эрмитажа.

Он уверен, что множество важных событий не описаны в учебниках, обо всем расскажет сам дворец. В Аванзале представят экспозицию, посвященную жизни последнего российского императора Николая II и его близких.

В экспозиции, посвященной госпиталю времен Первой мировой войны, впервые будет показана посетителям икона, которая висела в нем в 1917 году. Там же можно будет увидеть медицинские инструменты и приспособления, изготовленные для армии знаменитой фирмой Фаберже.

Экспозиция в малой столовой воссоздаст время ареста Временного правительства – именно в этом помещении в ночь с 25 на 26 октября 1917 года секретарь военно-революционного комитета с группой солдат и матросов арестовал его членов. Отдельная программа предусмотрена и для площади.