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Нашумевший фильм "Матильда" вышел в прокат

26.10.2017 10:34 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Фильм российского режиссера "Матильда", который называют самой скандальной картиной года, вышел в четверг в широкий прокат.

Нашумевший фильм "Матильда" вышел в прокат
© Sputnik/ Павел Антонов
Фотофакт: одиночный пикет на предпремьерном показе "Матильды" в Минске

"Матильда" — картина режиссера Алексея Учителя, известного по фильмам "Космос как предчувствие" и "Последний герой". В центре сюжета ленты — роман будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Картину начали обсуждать задолго до ее выхода: ряд активистов потребовали снять "Матильду" с проката и запретить ее показ — предполагается, что лента оскорбляет чувства верующих, так как рассказывает о внебрачной связи позже канонизированного императора. Впрочем, ни российские депутаты, ни Минкульт Беларуси никакой крамолы в фильме не увидели.

В широкий прокат "Матильда" вышла уже в четверг. На протяжении нескольких недель ленту можно будет посмотреть в большинстве кинотеатров страны, хотя есть и исключения: так, в Могилеве показывать фильм отказались.

Уже появились и первые отзывы на "Матильду". Многие критики пишут, что ленте помешала вся созданная вокруг ей "шумиха", из-за которой у зрителей были завышенные ожидания. Чаще всего картину характеризуют как костюмированную драму в духе отечественных и зарубежных сериалов.

Рейтинга зрителей на "Кинопоиске" у "Матильды" пока нет, а на IMDb оценка фильму составляет пока лишь 6,4 балла из десяти.

Впрочем, эксперты прогнозируют: из-за скандальности "Матильда" привлечет большое число зрителей и возглавил рейтинги по кассовым сборам.

Бюджет "Матильды" составил 25 миллионов долларов. Главные роли в драме исполняют Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш. Картина имеет возрастное ограничение 16+.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Несмотря на всю "шумиху" вокруг фильма Алексея Учителя, значительное число отзывов о картине - не самые лестные.

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