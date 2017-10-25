БРЕСТ, 26 окт — Sputnik. После завершения первой очереди капитального ремонта здания возобновил работу филиал "Археологический музей "Берестье", сообщил Sputnik директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков.

Музей был закрыт для посещения туристами 19 июня. Запланированный ремонт проводился на средства, которые были выделены из областного бюджета в соответствии со специальным распоряжением президента "О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста".

"Заменены стеклянные фасады здания на стеклопакеты, созданы система видеонаблюдения и новые системы электропроводки, подготовлены экспозиционные залы к последующей реэкспозиции, заменены двери в служебные кабинеты, в тыльной части отремонтирована отмостка и модернизированы перила вокруг раскопа", – рассказал Алексей Митюков.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Во время капремонта были заменены стеклянные фасады здания на стеклопакеты

На 2018 – 2019 годы в филиале запланировано проведение второй очереди капитального ремонта здания. Будет ли "Берестье" снова закрываться для посетителей, пока не известно. Как пояснил директор музея, все будет зависеть от работ, которые будут включены в проект капремонта.

"Во время второй очереди ремонта мы хотим создать систему принудительной вентиляции раскопа для поддержания необходимого температурно-влажностного режима, провести укрепление стен раскопа, создать систему отведения воды, выполнить благоустройство территории вокруг музея и другие работы по улучшению функционирования основного здания", – добавил собеседник Sputnik.



© Sputnik / Дмитрий Босак. "Берестье" возобновил работу после капремонта

Вместе с этим, при наличии финансирования, будут проводиться работы созданию новой экспозиции.

"Можно было бы добавить интерактив"

По мнению кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина Андрея Бодака, капитальный ремонт музея "Берестье" – крайне важное дело.

"В самом деле, это уникальный музей, очень познавательный для учеников, студентов и для тех, кто приезжает в гости. Потому что такой площади деревянного раскопа, стольких зданий, на мой взгляд, в Беларуси вообще больше нет нигде. У поляков есть подобное – древнее городище Бискупин под первой столицей Польши Гнезно. В России такое тоже еще поискать надо. Поэтому то, что "Берестье" приведут в порядок, это замечательно", – поделился Андрей Бодак.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На 2018 – 2019 годы в филиале запланировано проведение второй очереди капитального ремонта

Ранее руководитель областного краеведческого музея сообщал, что экспозицию в будущем могут дополнить мультимедийные устройства. Но такое решение еще не принималось.

"Можно было бы добавить интерактив. Например, как в музее войны и мира в Брестской крепости. Но это такие пожелания, для реализации которых нужны деньги, все упирается в них. Сам по себе, даже без этого, музей очень интересен. А с интерактивом он, конечно, больше бы расцвел", – добавил историк.