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Белорусский исторический словарь не имеет аналогов в соседних странах

26.10.2017 12:52 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Презентация "Исторического словаря белорусского языка" в 37 выпусках состоялась в Национальной академии наук, передает корреспондент Sputnik.

"Данный исторический словарь не только не имеет аналогов в Беларуси, но не имеет аналогов и среди соседних стран. Словарь создавался на протяжении 60 лет", — рассказал директор Института языкознания имени Якуба Коласа при Национальной академии наук Игорь Копылов.

Словарь как зеркало 500 лет истории языка

Идея создания исторического словаря возникла в 1927 году, и можно подсчитать, что пройден путь длиною в 90 лет.

По словам директора Института языкознания, уникальность "Исторического словаря белорусского языка" заключается в том, что он содержит 75 тысяч слов, зафиксированных в памятниках XIV-XVIII веков. Фактически словарь отражает историю белорусов на протяжении последних 500 лет.

За основу были взяты не только печатные, но и рукописные памятники. Многие из оригиналов не хранятся в Беларуси, а находятся в других странах и городах: Львове, Киеве, Санкт-Петербурге, Варшаве, Вильнюсе и многих других.

"Золотой век" белорусской истории и языка

В одном издании собрано уникальное историко-культурное наследие Беларуси, разрозненное по времени и по месту.

"Базой словаря стали такие источники, как Статуты, хронографы, летописи, деловые, научные, религиозные и мемуарные памятники. Это все, что создали белорусы в ту пору, которая называется "золотым веком" белорусской истории и языка. Это та пора, когда белорусские земли являлись центром мощнейшей европейской державы, а старобелорусский язык выполнял функции государственного языка", — пояснил языковед.

 
Теги: Минск
 
 
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"Исторический словарь белорусского языка" содержит 75 тысяч слов, зафиксированных в литературных памятниках XIV-XVIII веков.

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