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Генпрокуратура запретила концерт в Минске российского рэпера FACE
26.10.2017 16:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Концерт российского рэпера FACE (Иван Дрёмин) в Минске отменен из-за предупреждения, которое вынесла Генеральная прокуратура Беларуси, сообщили организаторы мероприятия.
Концерт должен был состояться в четверг вечером в одном из минских клубов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Выступление Face отменено из-за официального предупреждения о недопустимости нарушения закона, которое подписано заместителем генерального прокурора Беларуси Лашиным", — сообщили организаторы концерта.
В частности, в предупреждении Генпрокуратуры отмечено, что тексты песен Face "изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе".
Кроме, этого, Генпрокуратура Беларуси считает, что тексты песен данного исполнителя пропагандируют "разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы".
В соцсетях появилась информация о том, что Генпрокуратура заинтересовалась концертом Face после того, как мать одно из юных поклонников его творчества обратилась в администрацию города с жалобой.
Рэперу из Уфы 20 лет, он стал известен после выхода клипа на трек "Гоша Рубчинский". Его творчество, полное пародийного юмора и отсылок к молодежной интернет-культуре, относят к жанру "мем-рэп".
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На эпатажного исполнителя накануне концерта в Минске пожаловалась мать одного из поклонников его творчества.
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