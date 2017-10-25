Генпрокуратура запретила концерт в Минске российского рэпера FACE

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Концерт российского рэпера FACE (Иван Дрёмин) в Минске отменен из-за предупреждения, которое вынесла Генеральная прокуратура Беларуси, сообщили организаторы мероприятия.

Концерт должен был состояться в четверг вечером в одном из минских клубов.



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"Выступление Face отменено из-за официального предупреждения о недопустимости нарушения закона, которое подписано заместителем генерального прокурора Беларуси Лашиным", — сообщили организаторы концерта.

В частности, в предупреждении Генпрокуратуры отмечено, что тексты песен Face "изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе".

Кроме, этого, Генпрокуратура Беларуси считает, что тексты песен данного исполнителя пропагандируют "разнузданность в сексуальных отношениях, пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы".

В соцсетях появилась информация о том, что Генпрокуратура заинтересовалась концертом Face после того, как мать одно из юных поклонников его творчества обратилась в администрацию города с жалобой.

Рэперу из Уфы 20 лет, он стал известен после выхода клипа на трек "Гоша Рубчинский". Его творчество, полное пародийного юмора и отсылок к молодежной интернет-культуре, относят к жанру "мем-рэп".