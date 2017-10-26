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Концерт российского рэпера FACE отменен из-за нецензурных текстов

26.10.2017 20:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла предупреждение организаторам концерта российского рэпера FACE (Иван Дремин), что привело к отмене мероприятия, сообщили организаторы.

Концерт российского рэпера FACE отменен из-за нецензурных текстов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Концерт FACE должен был пройти в четверг вечером в одном из столичных клубов, однако организаторы получили предупреждение, подписанное замгенпрокурора республики, о недопустимости нарушения закона.

В документе сказано, что тексты российского рэп-исполнителя изобилуют нецензурной лексикой, в них "прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями".

Генпрокуратура подчеркнула, что тексты российского рэпера пропагандируют разнузданность в половых отношениях, а также пренебрежение к женщинам и институту семьи в целом.

Также отмечается, что интерес ведомства к творчеству Дремина появился после жалобы матери одного из поклонников рэпера в городскую администрацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Генпрокуратура обратила внимание на творчество уфимца после жалобы матери одного из его поклонников в столичную администрацию.

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