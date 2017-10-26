|
Концерт российского рэпера FACE отменен из-за нецензурных текстов
26.10.2017 20:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла предупреждение организаторам концерта российского рэпера FACE (Иван Дремин), что привело к отмене мероприятия, сообщили организаторы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Концерт FACE должен был пройти в четверг вечером в одном из столичных клубов, однако организаторы
В документе сказано, что тексты российского рэп-исполнителя изобилуют нецензурной лексикой, в них "прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями".
Генпрокуратура подчеркнула, что тексты российского рэпера пропагандируют разнузданность в половых отношениях, а также пренебрежение к женщинам и институту семьи в целом.
Также отмечается, что интерес ведомства к творчеству Дремина появился после жалобы матери одного из поклонников рэпера в городскую администрацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура обратила внимание на творчество уфимца после жалобы матери одного из его поклонников в столичную администрацию.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии