Концерт российского рэпера FACE отменен из-за нецензурных текстов

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла предупреждение организаторам концерта российского рэпера FACE (Иван Дремин), что привело к отмене мероприятия, сообщили организаторы.



© Sputnik / Виктор Толочко Юбилейный концерт Киркорова в Минске: на бис – в перьях и золоте

Концерт FACE должен был пройти в четверг вечером в одном из столичных клубов, однако организаторы получили предупреждение , подписанное замгенпрокурора республики, о недопустимости нарушения закона.

В документе сказано, что тексты российского рэп-исполнителя изобилуют нецензурной лексикой, в них "прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями".

Генпрокуратура подчеркнула, что тексты российского рэпера пропагандируют разнузданность в половых отношениях, а также пренебрежение к женщинам и институту семьи в целом.

Также отмечается, что интерес ведомства к творчеству Дремина появился после жалобы матери одного из поклонников рэпера в городскую администрацию.