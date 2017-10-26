День рождения Николая Караченцова: мудрые цитаты актера

Творческий путь будущего актера начался более пятидесяти лет назад, в 1967 Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ, первые роли сыграл еще во время учебы.

Но свою настоящую славу Николай Петрович снискал после роли графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось". Всего за свою карьеру Караченцов исполнил более чем 20 ролей в театре и почти 100 ролей в кино. Кроме того, актер активно занимался озвучкой мультфильмов и фильмов. Голос Николая Караченцова становился визитной карточкой каждой картины, в которой звучали песни в его исполнении.

В молодости Караченцов увлекался большим теннисом и даже сыграл с Борисом Ельциным.

В актерской среде говорят, что Караченцов один из немногих актеров, кто каждую данную ему роль пропускал через себя. Жизненной силе и энергии этого человека можно только завидовать.

По случаю дня рождения Николая Караченцова Sputnik собрал архивные фото и цитаты талантливого актера.

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