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День рождения Николая Караченцова: мудрые цитаты актера

27.10.2017 10:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Творческий путь будущего актера начался более пятидесяти лет назад, в 1967 Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ, первые роли сыграл еще во время учебы.

Но свою настоящую славу Николай Петрович снискал после роли графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось". Всего за свою карьеру Караченцов исполнил более чем 20 ролей в театре и почти 100 ролей в кино. Кроме того, актер активно занимался озвучкой мультфильмов и фильмов. Голос Николая Караченцова становился визитной карточкой каждой картины, в которой звучали песни в его исполнении.

В молодости Караченцов увлекался большим теннисом и даже сыграл с Борисом Ельциным.

В актерской среде говорят, что Караченцов один из немногих актеров, кто каждую данную ему роль пропускал через себя. Жизненной силе и энергии этого человека можно только завидовать.

По случаю дня рождения Николая Караченцова Sputnik собрал архивные фото и цитаты талантливого актера.

О состоянии здоровья Николая Караченцова читайте на Sputnik:

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Народному артисту РСФСР 27 октября исполняется 73 года. Сегодня свой день рождения отмечает талантливый актер и всенародный любимец Николай Караченцов.

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