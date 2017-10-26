Афиша на выходные: куда сходить 28-29 октября в Минске

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Пусть погода и испортилась, сидеть дома мы вам не рекомендуем: еще успеете поваляться под одеялом зимой в дни сильных заморозков. Ну а в последние выходные октября интересных событий в Минске будет много. Sputnik подготовил традиционную афишу лучших мероприятий 28 и 29 октября.

Корейский фестиваль

Всю неделю в Минске проходил Корейский осенний фестиваль — с разными активностями, выступлениями и другими способами ближе познакомиться с культурой этого восточного народа. Завершается фестиваль бесплатными показами фильмов в кинотеатре "Пионер" — когда еще можно посмотреть на больших экранах лучшие современные корейские фильмы?

Так, в субботу организаторы обещают показать ленту "Дуресори" — конечно же, на корейском, зато с белорусскими субтитрами. Бесплатные билеты на показ можно будет получить перед показом.

Джазовая вечеринка

Музыкальное объединение JAZZVE выступит в минском баре "Хулиган" вечером в субботу. Участвуют в мероприятии "звезды" проекта — Mutenoise и Aman Po-Kaifu. Кто любит музыкальные эксперименты и переосмысление джаза — тем эти имена, конечно же, знакомы.

Начнется выступление достаточно поздно, в 22:00, зато вход на него бесплатный для всех желающих. Однако важно помнить, что в бар можно заходить только совершеннолетним — так что захватите паспорт.

Детский кулинарный фестиваль

Хотя организаторы и называют свой детский кулинарный фестиваль первым в Минске, но подобные мероприятия в столице уже проходили.



© Sputnik / Артем Бордовский Вы (не)достаточно модный: как попасть на показ BFW

Впрочем, это не повод отказывать себе и своему ребенку в удовольствии развлечься и узнать много нового и полезного — и явно того, что пригодится в жизни больше, чем школьные "Труды".

В рамках фестиваля, который пройдет в субботу в Food Republic, заявлены 18 детских кулинарных мастер-классов и другие мероприятия. Посмотреть на все действо можно будет бесплатно, а вот участие стоит десять рублей.

Спектакль теней "Вечная история"

Спектакль покажут 28 октября на сцене концертного зала "Минск". Представление готовят не абы кто, а всемирно известный театр теней TEULIS.

В рамках спектакля обещают сочетание как театра теней, так и 3D-технологий под авторскую музыку. Как заявляют организаторы, заворожены "Вечной историей" будут все — и взрослые, и дети. Хороший повод выбраться всей семьей — но только если вам не жалко 25 рублей на билет.

Фильм "Матильда"

Самый обсуждаемый и скандальный фильм года, наконец, вышел в прокат. Если верить тем, кто уже оценил "Матильду", то эта лента — совсем не шедевр, а еще одна костюмированная историческая мелодрама в духе сериалов.

Конечно, оценить фильм все равно надо — как минимум, чтобы узнать, из-за чего последние месяцы все ссорились как в Facebook, так и на улицах. Да и вспомнить в 100-летие революции о последнем императоре России тоже можно.