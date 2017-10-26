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Фанаты рады: вышел второй сезон сериала "Очень странные дела"
27.10.2017 17:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Второй сезон сериала американской студии Netflix "Очень странные дела" опубликован в пятницу на сайте компании — доступны все девять эпизодов.
"Очень странные дела" — научно-фантастический сериал Netflix, действие которого разворачивается в 1980-х годах в небольшом американском городке. Первый сезон сериала, вышедший в прошлом году, вызвал восторженные отзывы как критиков, так и зрителей.
Уже 27 октября студия Netflix опубликовала на сайте все девять серий второго сезона "Очень странных дел". За некоторое время до этого сиквел посмотрели американские критики, которые очень высоко оценили продолжение фантастической истории.
Рейтинг "Очень странных дел" на портале Rotten Tomatoes превышает 90%. Пользователи "Кинопоиска" поставили сериалу 8,3 балла из десяти, а IMDb — 8,9. Все высоко отмечают в сериале отсылки к популярной в 80-е культуре.
В этом году "Очень странные дела" были номинированы на "сериальный "Оскар" — премию "Эмми", однако награду забрал "Рассказ служанки" по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд.
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В русской озвучке серии начнут выходить уже в ближайшие дни - как на пиратских сайтах, так и у официальных дистрибьюторов.
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