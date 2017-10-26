МИНСК, 27 окт — Sputnik. Второй сезон сериала американской студии Netflix "Очень странные дела" опубликован в пятницу на сайте компании — доступны все девять эпизодов.

"Очень странные дела" — научно-фантастический сериал Netflix, действие которого разворачивается в 1980-х годах в небольшом американском городке. Первый сезон сериала, вышедший в прошлом году, вызвал восторженные отзывы как критиков, так и зрителей.

Уже 27 октября студия Netflix опубликовала на сайте все девять серий второго сезона "Очень странных дел". За некоторое время до этого сиквел посмотрели американские критики, которые очень высоко оценили продолжение фантастической истории.

причина пережить этот день: очень странные дела — еврей (@pidorfinn) October 27, 2017 ​

Я просто моментально влюбилась в сериал "Очень странные дела". Это просто нереально шедевральный сериал в той атмосфере,которая мне нравится — попурри (@easywhisper) October 27, 2017 ​

Рейтинг "Очень странных дел" на портале Rotten Tomatoes превышает 90%. Пользователи "Кинопоиска" поставили сериалу 8,3 балла из десяти, а IMDb — 8,9. Все высоко отмечают в сериале отсылки к популярной в 80-е культуре.

В этом году "Очень странные дела" были номинированы на "сериальный "Оскар" — премию "Эмми", однако награду забрал "Рассказ служанки" по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд.