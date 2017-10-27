Неизвестные фотографии Леннона найдены в мусоре

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Коллекция из 26 негативов, содержащих редкие, никогда ранее не виденные фотографии Джона Леннона, сделанные в феврале 1970 года, была найдена британцем в ящике для мусора, сообщает музей The Beatles Story.

Как говорится в сообщении, 26 негативов с фотографиями Джона Леннона были принесены во время проведения в музее 25 октября "Дня памятных вещей". В этот день любой желающий может предоставить музею предметы, связанные с легендарной группой.

Владелец негативов, который пожелал остаться анонимным, сказал экспертам, что коллекция находилась среди вещей его покойного отца 34 года и, как предполагалось, не имела никакой ценности.

Также в этот день музей обогатился и другими предметами, принадлежащими группе, в частности, программой рождественского шоу The Beatles 1963 года, подписанной всеми четырьмя ее членами (предварительная стоимость составляет в 8 000 фунтов стерлингов) и подписанной открыткой (стоимость около 5000 фунтов стерлингов).

Как отмечают специалисты, коллекция может быть продана на аукционе, который пройдет в октябре 2018 года, за сумму более 10 000 фунтов стерлингов. На нем будут выставлены предметы, связанные с группой.

До аукциона коллекция негативов будет представлена на временной экспозиции в The Beatles Story, которая начнет работать с 9 ноября 2017 года.

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